Ata'ya tişört sansürü

Avrupa Yakası'nda Ata Demirer'in giydiği tişörtün üzerindeki Hotmale yazısının gaylere yönelik içeriğiyle tanınan bir porno sitesinin adı olduğu ortaya çıkınca dizinin tekrarında tişört sansürlendi.Ata Demirer Avrupa Yakası'na bir döndü pir döndü.



Hümeyra'nın ayrılışının ardından kadroya dâhil olan ünlü komedyenin dizinin yeni sezondaki ilk bölümünde giydiği üzerinde Hotmale yazan tişört dikkat çekmişti. Ancak ünlü Hotmail sitesini andıran tişörtteki "hotmale" yazısının farklı bir anlamı ortaya çıktı.



Anlamı azgın erkek



İngilizce'de "azgın" ya da "seksi" erkek anlamına gelen 'hotmale'in gaylere yönelik içeriğiyle tanınan ve oldukça popüler olan bir porno sitesinin adı olduğu dizinin ilk bölümü yayınlandıktan sonra anlaşıldı. Dizinin tekrar bölümünde de Ata'nın tişörtündeki yazı sansürlendi.

