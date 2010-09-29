Atatürk'ün yatı Savarona müze olacak!

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Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Atatürk'ün yatı Savarona'da fuhuş skandalının ardından Maliye Bakanlığı’nın yatı kendilerine devredebileceğini söyledi. Günay'ın telefonunun ardından Maliye Bakanlığı Savarona'nın sözleşmesinin feshi için çalışmaları başlattı. Atatürk'ün yatının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmesinin ardından Savarona müze olacak.Antalya jandarması yedi ay önce bir kişiyi fuhuşa aracılık ettiği gerekçesiyle yakalamıştı. Bu kişinin para karşılığı yabancı uyruklu kadınları turistik tesislerde kalan kişilere pazarladığı belirlenmişti. Gözaltına alınan kişinin bir şebekenin üyesi olduğunu ortaya çıkaran jandarma operasyonunu genişletmişti. Antalya ve İstanbul'da yapılan baskınlarda 8'i erkek 12 kişi insan ticareti ve fuhuşa aracılık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bu arada jandarma aynı şebekenin Göcek koyunda bulunan Savarona yatını kiraladığını da öğrenmiş ve sahil güvenlik ekipleri eşliğinde yata çıkarak burada bulunan 11 kadını koruma altına almıştı. Savarona'da bulunan ve işadamları olduğu belirtilen 6 kişiyle ilgili inceleme ise sürüyor.Atatürk'ün kullandığı Savarona yatı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne devredilmişti. Armatör Kahraman Sadıkoğlu, 21 yıl önce Savarona'nın kullanım hakkını 49 yıllığına devralmıştı.