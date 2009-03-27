Atatürk'ün sözlerine yasak!

İzmir'de, üzerinde Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müridler memleketi olamaz" sözü bulunan muhtar adayının el broşürlerine toplatılma kararı geldi



İzmir'deki Göztepe Mahallesi'nin muhtar adayı Yıldıray Çağlar'ın, kendi fotoğrafının yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin ve `Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müridler memleketi olamaz' sözünün yer aldığı el broşürlerinin toplatılmasına karar verildi. Konak İlçe Seçim Kurulu, Atatürk'ün sözünün içerisinde, dini ibareler bulunması nedeniyle bu kararın alındığını bildirdi.



Geçen hafta, Konak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na dilekçe veren Sinan Gündoğan, Göztepe Mahallesi muhtar adayı Yıldıray Çağlar'ın tanıtım ve el broşürlerinde kendi fotoğrafının yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin ve `Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müridler memleketi olamaz' yazılı el broşürleriyle kanuna aykırı davrandığını belirterek şikayette bulundu.



Gündoğan, Atatürk'ün seçim malzemesi olarak kullanıldığını savundu. Şikayeti değerlendiren Konak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Atatürk'ün sözünün içerisinde, dini ibareler bulunması nedeniyle seçim kanununa aykırı davranıldığı görüşüne varıp, el broşürlerinin toplatılmasına oybirliğiyle karar verdi. Kararın tebliği üzerine muhtar adayı Çağlar, davet edildiği karakola gidip 19 el broşürünü teslim etti.



