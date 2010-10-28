-ATATÜRK'ÜN SOFRA ANILARI KİTAPLAŞTIRILDI İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Yazar Oğuz Akay'ın, Atatürk'ün sofra geleneğini, bu sofralarda yaşanan anıları, beliren ve biçimlenen Atatürk felsefesini anlattığı ''Bu sofrada ben varım'' adlı kitabı yayımlandı. Akay, kitabında Atatürk'ün sofrasının, Atatürk'ün felsefesini yansıtan, Türk bağımsızlık ve devrim tarihinin genel bir portresi olduğunu belirterek, bir yeme, içme ve eğlenme sofrası olmadığını, bir devrim sofrası olduğunu aktarıyor. İnsanlık tarafı da çok üstün olan Atatürk'ün sofrasının, büyük devrimci, büyük devlet kurucusu Atatürk'ün askerlikten siyasete ve kültüre kadar her alanda bir danışma, tartışma ve çalışma, Türk milletinin uygarlık düzeyi üstüne çıkması hedefine ulaşma çalışmalarının ana merkezi olduğunu anlatan Akay, Türk devletinin kuruluş düşüncesinin, Türk yurdunun savunulması, Türk milletinin kurtarılması çalışmalarının, milli egemenlik ve onun en belirgin biçimi olan Cumhuriyetin demokratik bir Cumhuriyet olması konularının bu sofralarda biçimlendiğini ve uygulamaya konulduğunu belirtiyor. Atatürk sofrasının, 1899-1938 yılları arasındaki ünlü sofra geleneğini ve bu sofrada yaşanan anıları, sofrada beliren ve biçimlenen Atatürk felsefesini vermeyi amaçlayan kitapta, Atatürk'ün sofralarında oturmuş, sohbetlere katılmış kişilerin bu sofralar hakkında yayınlanan yazıları da bulunuyor.