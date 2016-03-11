"Atatürk'ün siyasi bir vasiyeti bulunuyor ve hala açıklanmadı"

Mustafa Kemal Atatürk'e en yakın isimlerden Hacı Tevfik'in torunu, Mustafa Kemal'in özel kalemi ve kütüphanecisi Nuri Bey'in oğlu Mustafa Kemal Ulusu, Abbas Güçlü'nün Genç Bakış programının konuk oldu. Ulusu, programda, Atatürk ile İnönü’nün küs olduğuna, Atatürk’ün bir siyasi vasiyetinin bulunduğunu ve hâlâ açıklanmadığına, bazen babasıyla birlikte hiç kimseye haber vermeden Dolmabahçe’den kaçarak İstanbul gecelerini yaşadıklarınına kadar Mustafa Kemal ile ilgili birçok bilinmeyen detayı anlattı.

Abbas Güçlü'nün, programından Mustafa Kemal Atatürkle ilgili ilginç satır başlarını anlattığı bugün (11 Mart 2016) Milliyet'te yayımlanan köşe yazısı şöyle:



Ulusu kimdir?



- 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a hareket eden Bandırma Vapuru’nun 1. Kaptanı dedem Hacı Tevfik. Yani 3 gün, 3 gece Atatürk’e refakat eden kişi. Babam Nuri Bey de onun oğlu.



- Babam babasına rıhtımda “Beni Gazi Mustafa Kemal ile tanıştır” diyor. Kamarada istirahat halindeyken kendisiyle tanışıyor.



- Babam yıllar sonra askerliğini Çankaya Köşkü’nde yapıyor. Atatürk köşke gelen tüm askerlerle tanışıyor. Babam, “Hacı Tevfik’in oğluyum” deyince tanıyor, “Bu çocuk, askerden sonra burada kalacak” diyor. Sonra kütüphaneye geçiyor. Sene 1927. Sonra özel kalem müdürü oluyor. Tüm seyahatlerinde yanında bulunuyor.



- Babam, hep “Allah’ım benim canımı ya 10 Kasım’da ya da 29 Ekim’de alsın” derdi. Ve Allah onu duydu. 29 Ekim 1979 gecesi gözlerini kapattı.



Neleri sevmezdi?



- Diktatör değil, tek adamdı. Eşiyle pek severek evlenmediği ve asıl aşkının Fikriye Hanım olduğu bir gerçek.



- Uyumadan 48 saat çalışırmış. Babam 5000’e yakın kitap okuduğunu söylerdi. Okuduğu her kitabı babam da okuyordu. Çünkü sorardı. Savaşlarda cephelerde bile tarih kitabı okurmuş.



- Boyu 1.74, elleri çok ufak. Tıraşını kendisi olmazmış.



- Fenerbahçeli fakat futbolla çok alakadar değilmiş.



- Güreş’i çok severmiş. Zaman zaman köşke pehlivanları çağırarak güreştirir, para yardımları yaparmış.



- İyi bir biniciymiş, yüzmeyi çok severmiş.



- Silaha çok meraklı, iyi bir atıcıymış.



- Yemekle çok arası yok. En çok kuru fasulye pilav sever.



Sürekli içer miydi?



- Atatürk’ün her sofrasında içki olduğu söyleniyor. Böyle bir şey mümkün değil. Çalıştığı geceler kesinlikle içmezmiş.



- Yanında hiç para taşımazmış. Yanındaki çalışanlarının hiçbirini zengin etmemiştir.



- Fevzi Çakmak geleceği zaman sofrasında içki olmazdı. Ona karşı büyük saygısı vardı. Köşkte kapıda karşıladığı tek kişiydi.



- Çok şık giyinirmiş. Ayakkabılarına çok dikkat edermiş. Kılık kıyafete çok dikkat ederdi. 1930’larda Adana’da, Karadeniz’deki kadınların kıyafetleri çok modern.

-Babam ve şoförüyle gece yarısı köşkten çıkan biri. Kimseden korkmazdı. Halkın içindeydi.



- Manevi kızı Afet İnan onun hayatında çok önemli.



- Son günlerde medyamıza yansıyan bir fotoğrafta Atatürk’ün manevi kızı Ülkü’nün resmindeki içtiği şey malt hülasasıdır. Bira değildir. Yoksulluğun olduğu yıllardı, besleyici bir gıda. Biz de içerdik. O dönem Ankara Bira Fabrikası bunu da çıkarıyordu.



- Babam Atatürk öldüğü anda yanındaydı. Babam seve, öpe, okşaya fanilasını, iç çamaşırını kesiyor, ağzını siliyor. Bunlar hep babamdaydı.



- Liderler öldükten sonra maskının alınması gerekiyor. Babam onu da yapıyor.



Atatürk ve din



- Kuran-ı Kerim’i Türkçeleştiriyor.

- Kuran okununca çok duygulanan, ağlayan bir insan. Babam bizzat gördüm derdi. Ayasofya’da Kuran okunduğunda Dolmabahçe’de naklen radyodan dinleyince gözlerinden şakır şakır yaş gelmiş.

- Hazreti Muhammed’i en büyük komutan olarak biliyor ve söylüyor.



- İslamiyet’e çok saygı duyarmış. Dolmabahçe Sarayı’nda sabahın gün ışıklarına kadar devam eden bir düğünde ezan vakti Atatürk manevi kızı Nebile’ye “Hadi bir ezan oku” diyor. Ve okumaya başlıyor. Babam “Tam yanı başındaydım, gözlerinden damla damla yaş aktığını gördüm” derdi.



- Kimsenin kıyafetine karışmazdı. Batı’yı Türkiye’ye getirmeye çalışıyor. Benim babaannem çarşaflıydı. Köşkte çarşafıyla geziyordu.



İsmim O’nun vasiyeti



- Bir gün babama “Ne mutlu sana bir ailen, yavruların var. Allah bana vermedi ama milletimin babalığını nasip etti, onunla avunuyorum. Biliyorum, erkek çocuk istiyorsun. Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Ömrüm vefa etmez ise vasiyetimdir, adını Mustafa Kemal koy” diyor.



- Soyadımızı da koymuştur. Dedem Hacı Tevfik’in denizci olması sebebiyle “Ulu Su” adını koymuştur.



- Atatürk Etnografya Müzesi’ni hiç beğenmezdi. Orada o kadar uzun yıl kalmasını babam içine hiç sindirmiyordu. Babamın en çok üzüldüğü mevzudur oraya defnedilmesi.



- Babam İnönü’ye kırgındı. Askeri dehasını takdir ederdi. Ama Atatürk’e karşı olan bazı yaşanmış olaylarını biliyordu. Atatürk kıskanılmayacak bir insan değildi. Atatürk, Celal Bayar’ı Başbakan yaptıktan sonra küslük başlıyor. İnönü hazmedemiyor.



- Atatürk tamamıyla Batılı düşüncelere açık bir insan. İnönü daha tutucu!



- Atatürk’ün İnönü’ye karşı bir vefası vardı. Çocuklarına o yüzden sahip çıktı.



- Hasta olduğu dönemde, Atatürk İnönü’yü görmek istiyor. Ama İstanbul’a gelmesi önleniyor. Suikast yapılır diye.



Özetin özeti: Atatürk’ü tanıdıkça ona olan hayranlığın artması hiç de boşuna değilmiş!..