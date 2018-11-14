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Yaşam

'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten tutuklanan üniversite öğrencisi serbest bırakıldı

Emine Şahin, 10 Kasım töreninde "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" diye bağırmıştı

14 Kasım 2018 23:12

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında  "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var" diye bağırdığı için gözaltına alanınan ve çıkarıldığı mahkemece  'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'  suçlamasıyla tutuklanan  21 yaşındaki üniversite öğrencisi Emine Şahin, avukatların yaptığı itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde Edirne'deki anma törenleri sırasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Emine Şahin, alanda, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı. Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz" diye bağırdı. Polis tarafından gözaltına alınan Şahin, emniyetteki soruşturmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Atatürk hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahin'in tutuklanmasına avukatları itirazda bulundu. Edirne 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa yapılan itirazı değerlendirip, Emine Şahin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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