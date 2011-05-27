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Dünya

Atatürk'ün evi anıt kapsamına alındı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'de bulunan evinin Yunanistan Kültür Bakanlığı Çağdaş Anıtlar Merkezi Kurulu tarafından “anıt” kapsamına alındığ

27 Mayıs 2011 03:00

T24 - Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'de bulunan evinin Yunanistan Kültür Bakanlığı Çağdaş Anıtlar Merkezi Kurulu tarafından “anıt” kapsamına alındığı bildirildi. Atina Haber Ajansı (ANA), kurulun, oy birliği ile evi anıt olarak ilan ettiğini duyurdu.

Yunan basını, Çağdaş Anıtlar Kurulu'nun Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin, koruma altına alınması gereken tarihi bir ev olup olmadığı sorusunu geçtiğimiz günlerde ele aldığını kaydetti  

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Haberlerde, Türk devletine ait olan binada yapılması gereken bazı onarım çalışmaları nedeniyle Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun konuya ilişkin izin almak üzere Bayındırlık Dairesi'ne başvurduğu, binanın yaşının 100'ün üzerinde olması nedeniyle, arkeoloji yasasına uyarınca, “koruma altına alınan binalar” kapsamında olduğu gerekçesiyle, başvurunun Kültür Bakanlığı'na yönlendirildiği belirtildi. 


ON YILLARDIR MÜZE

Başkonsolosluğun Bakanlıktan binanın “anıt” ilan edilmesini talep ettiği bildirildi.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu bahçesinde, “Apostolu Pavlos” ile “Agiu Dimitriu” caddeleri üzerinde bulunan ev, on yıllardan bu yana müze olarak hizmet veriyor.

Üç katlı, avlu içindeki evin 1870'te inşa edilmiş olduğu düşünülüyor.

Selanik belediye meclisi tarafından Türk devletine verilen ev, Mustafa Kemal Atatürk'e atfen müzeye dönüştürüldü.

Müzede Atatürk'ün hayatının farklı dönemlerine ilişkin resimler, kişisel eşyalar, okul yıllarına ait belgeler bulunuyor.

Müzeyi her yıl 25 bin Türk ziyaret ediyor.



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