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Kültür-Sanat

Atatürk'ün eşyalarına bakanlık sahip çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Atatürk'e ait eşyaların milli emanet olduğu' gerekçesiyle eşyalara sahip çıkarak koruma altına aldı

31 Ocak 2014 17:57

Pera Palas’ta bulunan Atatürk’ün 42 şahsi eşyasının iadesi için davalık olan otelin eski ve yeni sahipleri arasındaki davaya müdahil olan Kültür ve Turizm Bakanlığı eşyalara sahip çıktı.

Atatürk’ün 1917 yılından itibaren evi gibi kullandığı, üst düzey misafirlerini ağırladığı Haliç manzaralı Pera Palas Oteli’nde 101 numaralı odasındaki şahsi eşyaları 4 yıl önce mahkemelik oldu. Otelin eski sahibi olan Süzer Ailesi adına, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Kemal Süzer, ATA Müzesi’nde yer alan 42 adet eşyanın iadesini istedi. Vatan gazetesinden Gülçin Acar'ın haberine göre, davalı şirket ise otelin her türlü maddi ve manevi haklarla birlikte alındığını, dava konusu eşyaların da kullanım hakkının bu sözleşme ile devralındığını, davacı ailenin de hiçbir şahsi eşyalarının kalmadığına dair yazılı taahhütte bulundukları gerekçesiyle davanın reddini istedi.

 

Bakanlık müdahil oldu

 

Devam eden davaya geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Atatürk’ ait eşyaların milli emanet olduğu’ gerekçesiyle müdahil oldu. Bakanlık, dilekçesinde ‘korunması gerekli tarihi eser’ olarak belirlenmiş bulunan Atatürk’e ait söz konusu eşyaların özel mülkiyete konu edilmesi hukuken mümkün olmadığını belirtti. Davacı Kemal Süzer ise Bakanlık’ın bu talebine verdiği cevabında davanın mülkiyet hakkı ile ilgili olduğu ve bu nedenle eşyaların korunma altına alınsa bile kendisine değerinin ödenmesi gerektiğini belirtti. Bilirkişi heyeti söz konusu şahsi eşyaların ikinci el piyasa değerinin 500 TL olacağı ancak bunların Ata yadigarı olması nedeniyle değer biçilemeyeceğine dair rapor hazırladı.

Asliye Hukuk Mahkemesi, yargılama sonucunda Kemal Süzer’in açtığı davanın reddine karar verdi. Atatürk’ün şahsi eşyalarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait olduğunun tespiti ile Kültür Bakanlığı envanterine kayıt ve tesciline karar verdi.

Devletin sahip çıktığı Ata’nın eşyaları arasında Kastamonu’da ilk giydiği panama şapka. 1 kasket. 2 kravat. 1 çift siyah ayakkabı. 2 fincan diş tozu kutusu. 1 markalı çay kaşığı var.

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