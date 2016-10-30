Atatürk'ün bilinmeyen akrabası ilk kez konuştu

Mustafa Kemal Atatürk'ün amcasının torunu Hayreddin Oytun Söğütlügil'in kızı Selin Söğütlüğil, 29 Ekim dolayısıyla ilk kez canlı yayında konuştu.

Atatürk’ün amcası Kırmızı Hafız Mehmet Emin efendinin torunu, Hayreddin Oytun Söğütlügil’in kızı Selin Söğütlüğil, Habertürk kanalında yayınlanan ‘Burası Haftasonu’ programına katıldı.

Atatürk ile akraba olmaktan son derece gurur duyduğunu belirten Selin Söğütlüğil, "Gayret, her zaman için eyleme yönelmelidir. Çünkü hayatta baki kalan en büyük değer aksiyonlardır, eylemlerimizdir. Laflarımızı, düşüncelerimizi eyleme geçiremezsek o zaman yarım insan sayılırız" diye konuştu.