Atatürk'ün 2 yıldır boş duran 'Merkez Lokantası' işletmeci bekliyor

Atatürk’ün dostlarıyla bir araya geldiği bir mekân olarak kurulan, 1961 yılından itibaren de özel işletmeye verilen tarihi “Merkez Lokantası” yaklaşık 2 yılın ardından yeni kiracı arıyor. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) yönetimi, 2013 yılı başında mahkeme kararıyla kapatılan lokanta için ayda 16 bin 500 liraya tarihine yakışır yeni kiracı arıyor.

Adı Atatürk ile özdeşleşen ve Ankara’nın simge mekanlarından olan Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) Merkez Çiftlik Lokantası kiralık. AOÇ yönetimi, lokantayı ayda 16 bin 500 TL artı KDV karşılığında işletecek girişimci arıyor.

Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, AOÇ tarafından kiralama işlemi için yayımlanan ilanda, tesis şöyle anlatıldı:

Teklif 30 Aralık’ta

“Mülkiyeti müdürlüğümüze ait olan Ankara Yenimahalle İlçesi’ndeki 3 bin 356 metrekaresi açık, bin 246 metrekaresi kapalı alana sahip toplam 4 bin 603 metrekare taşınmazın 10 yıl süre ile alakart restoran, fiks menü restoran, lokanta ve benzeri olarak kullanılması amacıyla kiraya verilmesi işi açık artırma usulü ile ihale edilecektir. Yola yapılacak olan çevre duvarı sonrası taşınmazda metrekare bazında artma veya eksilme olabilecektir. Aylık kira bedeli 16 bin 500 TL artı KDV olup, geçici teminat tutarı da 59 bin 400 TL olacaktır. İhaleyle ilgili teklif mektupları 30 Aralık 2014 tarihinde saat 14.00’e kadar verilebilecektir.”

Meşhur fotoğraf

Atatürk’ün kuruluş aşamasında zamanının büyük bölümünü geçirdiği çiftlikte, 1925 yılında dostlarıyla bir araya geldiği bir mekan olarak hazırlanan Merkez Çiftlik Lokantası, 1930 yılında ise restorana çevrilip işletmesi Tarım Bakanlığı’na verilmişti. Atatürk’ün, İsmet İnönü ile meşhur yemek fotoğrafına kaynaklık eden Merkez Çiftlik Lokantası, Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze Ankara’da sosyal hayatın önemli bir parçası olarak faaliyet gösterirken, özellikle Atatürk’ün İsmet İnönü ile yediği yemeklerle anılıyor.

2013 başında kapandı

Merkez Çiftlik Lokantası, birçok önemli yemeğe de ev sahipliği yaptı. 1956 yılında Alman mimarlar tarafından bugünkü haline getirilen lokanta 1962 yılından itibaren özelleştirilerek hizmet vermeye devam etti. 250 kişilik ana salonu ve 80 kişilik özel Ata salon ile 750 kişilik bahçesiyle başkentin önemli buluşma noktalarından biri olan lokanta, 2013 yılı başında icra yoluyla boşaltıldı ve kapandı.

2 yıldır boş duruyordu

2013 yılı başında icra yoluyla boşaltılıp kapanan lokantayla ilgili olarak AOÇ Genel Müdürlüğü yetkilileri işletmecinin kirayı uzun süredir düzenli ödememesi nedeniyle mahkemenin tahliye kararı verdiğini savunmuştu. Lokantanın AOÇ ile özdeşleşmiş bir mekan olduğunu, ayrıca idareye gelir sağladığını ifade eden yetkililer, bu nedenle lokantanın faaliyetlerinin sürmesini arzu ettiklerini bildirmişlerdi. Buna rağmen yeni kiracı bulmak için ihaleye çıkmaları yaklaşık 2 yıl sürdü. Mahkeme kararıyla tahliye edilen eski işletmeci şirketin yetkilileri ise iki yıldır yönetiminde bulundukları lokantanın kapanmasının “kendilerinden kaynaklanmadığını” iddia ederek, bakanlık yetkilileriyle görüştükten sonra açıklama yapacaklarını ifade etmişlerdi.