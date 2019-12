Bugünkü Financial Times gazetesi yakın zaman önce vizyona giren Mustafa filmiyle ilgili bir haber-yorum var.



''Atatürk'ü kaidesinden indiren film'' başlıklı yazıda Mustafa filminde anlatılanların büyük çapta zaten bilinen ve tartışma konusu olmayan unsurlar içerdiğini yazan Financial Times, ''ama'' diye ekliyor: ''Uç kesimden Kemalistler filmde yansıtılan Atatürk'ten dolayı öfkeli; hatta en uçtaki eleştirilere bakacak olursak, bu filmin Türkiye karşıtı uluslararası bir komplonun parçası olduğunu söylüyorlar.''



Yazıda resmi tarihin dışına çıkmaktan kaygı duyan öğretmenlerin sinema gezilerini iptal ettiğini belirtiyor. Gazeteye göre, kaygılı olan sadece öğretmenler de değil.



Turkcell'in sponsorluktan çekildiğini yazan Financial Times, şirketten bir yetkilinin ''Bu film Atatürk'ü bir kahraman olarak göstermiyor'' diyerek parasal desteği neden çektiklerini açıkladığını bildiriyor.



Fakat gazete, Mustafa filmini memnuniyetle karşılayanlar olduğunu da aktarıyor.

Filmi destekleyenler, Financial Times'ın ifadesiyle, ''Okullarda resmi müfredatın iki boyutlu cansız bir fosile çevirdiği Atatürk imgesine Mustafa filminin yeni bir hayat kattığı'' görüşünde.



Yazıda Mustafa filmi etrafında kopan fırtınanın odağında, Atatürk'ün bıraktığı laik mirasın günümüzde AKP hükümetinin tehdidi altında kaldığı tartışması var.



Financial Times, dün Anıtkabir'i ziyaret eden çok sayıda kişinin AKP'ye şüpheyle bakan eski tarz Kemalistler olduğunu yazıyor. ''Ancak'' diyor gazete, ''dün Anıtkabir'de Türkiye'nin tezatlarını görmek de mümkündü.''



Financial Times'ın satırlarına göre Atatürk, tanrıtanımaz bir liderdi. Ama buna karşın Anıtkabir'in merdivenlerinde onun için açıkça dua eden dindar ziyaretçiler de duruyordu.