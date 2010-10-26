-ATATÜRK'Ü GERÇEK SES TONUNDAN DİNLEYECEĞİZ İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yakın tarihin, görsel ve işitsel arşivinin restoresi projesi kapsamında birkaç saatlik filmin restore edildiğini, bunların arasında Atatürk'ün Meclise hitabının da bulunduğunu bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) arasında başlatılan ''Osmanlı İmparatorluğu, Cumhuriyetin İlk Yılları ve Atatürk'e Ait Yanar Tabanlı Filmlerin Restorasyonu'' projesi basına tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, MSGSÜ Sinema-TV Merkezinde yapılan toplantıda projeye ilişkin bilgi verdi. Bu kayıtların uzun süredir üniversitede durduğunu, filmlerin restore edilmesine ilişkin üniversite ile Bakanlığa bağlı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü arasında anlaşma yapıldığını hatırlatan Bakan Günay, şunları söyledi: ''Bugün ortaya güzel bir sonuç çıktı, önemli birtakım tarih kesitlerini görsel olarak yeniden görmek, incelemek, bilmek imkanına kavuştuk. Ben bunları geçmiş yıllarda daha çok milli bayramlarda çizgili ve hışırtılı ne olduğu çok da anlaşılmayan film parçacıkları olarak, sinemalarda, televizyonlarda izliyordum. Bu kez yeni çekilmiş yapım gibi, net biçimde göreceğiz.'' Bugün çok sınırlı bir sunum yapılacağını ifade eden Günay, ''Proje kapsamında üzerinde çalışılan ve restorasyonu tamamlanan bölümler birkaç saate varıyor. Bunlar arasında Atatürk'ün Meclise hitabına ilişkin görüntüler de yer alıyor'' dedi. Bu çalışmanın, basında yer almasından sonra ''Atatürk'ün gerçek sesine ulaşıldı'' haberlerinin topluma ulaştığını ve ilgisini çektiğini dile getiren Günay, restorasyonu tamamlanan birkaç saatlik görüntüler arasından 10 dakikalık bir seçki hazırlandığını, bu seçkinin ilk kez burada gösterileceğini belirtti. Bakan Günay, şöyle devam etti: ''Atatürk'ü Onuncu Yıl Nutku'nda tiz sesle dinlemeye alışmışız. Halbuki hepimizin ses tonuna benzeyen ortalama bir ses tonuyla Meclise hitabı var. Osmanlı'nın son dönemi, Sultan Reşat ile ilgili görüntüler, Alman İmparatorluğu'nun ziyareti, Cumhuriyetin ilk dönemi ve İran Şahı'nın ve başka devlet adamlarının Türkiye'ye ziyaretiyle ilgili sunumlar var.'' Kültür ve Turizm Bakanı Günay, bundan sonra da gerekeni yapacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Bütün bu kültür mirasını geleceğe taşımak hepimiz için güzel bir ödev. Güzel bir söz vardır; 'Hayat ileriye doğru yaşanır ama geçmişe bakınca anlaşılır' diye. Bizim de geçmişimizi bilmemiz, sağlam adımlarla geleceğe yürümek için son derece gerekli. Bir ihmali, bir gecikmişliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.'' Ertuğrul Günay, bugün yayımlanan görüntülere Kültür ve Turizm Bakanlığının ''belgesel.gov.tr'' adresinden ulaşılabileceğini bildirdi. Günay, restore edilen görüntülerin gelecek günlerde daha kapsamlı bir şekilde, önemli sinema insanlarının da katılımıyla gösterileceğini ve topluma duyurulacağını ifade etti. Yapılacak çalışma ile Osmanlı İmparatorluğu, Cumhuriyetin kuruluş yılları ve Atatürk'e ait yanar tabanlı belge filmlerinin, ileri kimyasal, optik ve dijital tekniklerle onarımı ve dijital formatlara aktarılarak kamunun ve araştırmacıların hizmetine açılması amaçlanıyor.