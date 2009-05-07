CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları'nca "Atatürk'ten Deniz'e Tam Bağımsız Türkiye" gecesi düzenlendi.



CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları lokalindeki etkinlikte, 6 Mayıs 1972 tarihinde idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anıldı.



CHP Nazilli İlçe Başkanı Atila Talay, gecenin, "37 yıl önce idam edilen 3 yurtsever genci anmak için düzenlendiğini" söyledi.



CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları adına söz alan Levent Ağıbaş ise "Bugün Türkiye devrimci hareketinin acı günü. Bundan 37 yıl önce tek düşünceleri tam bağımsız bir Türkiye, mutlu ve çağdaş bir Türkiye ideali olan 3 yurtsever devrimci Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, faşist güçler tarafından idam edildi" dedi.



Araştırmacı-yazar Ethem Oruç da Deniz Gezmiş ve mücadele arkadaşlarının bağımsızlık özlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Gece, şiir okunması ve slayt gösterileriyle sona erdi.

