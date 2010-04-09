T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Atatürk'lü reklamdan 500 TL kazandı

Televizyonlarda yayınlanmaya başladığı andan itibaren herkesi duygulandıran Atatürk'lü Anadolu Sigorta reklamının kahramanı ‘Erzurumlu Dayı’ reklam macerasını anlatt

09 Nisan 2010 03:00

T24 - Televizyonlarda yayınlanmaya başladığı andan itibaren herkesi duygulandıran Atatürk'lü Anadolu Sigorta reklamının kahramanı ‘Erzurumlu Dayı’ reklam macerasını anlattı.
    
"Her zamanki gibi işlerimi bitirdikten sonra Erzincankapı'daki bir kahvehanede oturuyordum. Bir bayan geldi, 'Aradığımız yüz sensin. Bir reklam filmi çekeceğiz oynamak ister misin?' dedi. Ben de kabul ettim. Daha sonra Evrenli köyüne gittik. Burada çekimler yapıldı. Yapmam gerekenleri söylediler. Ben de doğal halimle oynadım. Reklam filmi karşılığında 500 lira verdiler. Figüranlara da 50'şer lira dağıttılar. Ben de şaşırdım, ne olduğunu anlamadım bile. Yine bu tip bir film olsa seve seve oynarım."

Atatürk'lü Anadolu Sigorta reklamının kahramanı ‘Erzurumlu Dayı’ reklam macerasını böyle anlattı.

SSK'dan emekli olduktan sonra bir apartmanda kalorifercilik yapan 57 yaşındaki Sebahattin Bayraktutar, "O günleri yaşamış olsaydım ve aynı durumda bulunsaydım hiç düşünmeden o cümleleri ben de söylerdim. Çünkü o günlerde devletimiz yeni kurulmuş ve bugünkü gibi imkanlara sahip değildi" diye konuştu.

7'si kız 2'si erkek 9 çocuk babası olan Bayraktutar, reklamın yayınlanmasından sonra bir anda ilgi odağı olduğunu belirterek, “Reklam filmi her oynadığında torunum 'Dedem çıktı, dedem' diye bağırıyor. Birçok gazetede fotoğrafım çıktı ama kimse benim kim olduğumu bilmiyor" ifadelerini kullandı.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24