Atatürk'lü reklamdan 500 TL kazandı

T24 - Televizyonlarda yayınlanmaya başladığı andan itibaren herkesi duygulandıran Atatürk'lü Anadolu Sigorta reklamının kahramanı ‘Erzurumlu Dayı’ reklam macerasını anlattı.



"Her zamanki gibi işlerimi bitirdikten sonra Erzincankapı'daki bir kahvehanede oturuyordum. Bir bayan geldi, 'Aradığımız yüz sensin. Bir reklam filmi çekeceğiz oynamak ister misin?' dedi. Ben de kabul ettim. Daha sonra Evrenli köyüne gittik. Burada çekimler yapıldı. Yapmam gerekenleri söylediler. Ben de doğal halimle oynadım. Reklam filmi karşılığında 500 lira verdiler. Figüranlara da 50'şer lira dağıttılar. Ben de şaşırdım, ne olduğunu anlamadım bile. Yine bu tip bir film olsa seve seve oynarım."



Atatürk'lü Anadolu Sigorta reklamının kahramanı ‘Erzurumlu Dayı’ reklam macerasını böyle anlattı.



SSK'dan emekli olduktan sonra bir apartmanda kalorifercilik yapan 57 yaşındaki Sebahattin Bayraktutar, "O günleri yaşamış olsaydım ve aynı durumda bulunsaydım hiç düşünmeden o cümleleri ben de söylerdim. Çünkü o günlerde devletimiz yeni kurulmuş ve bugünkü gibi imkanlara sahip değildi" diye konuştu.



7'si kız 2'si erkek 9 çocuk babası olan Bayraktutar, reklamın yayınlanmasından sonra bir anda ilgi odağı olduğunu belirterek, “Reklam filmi her oynadığında torunum 'Dedem çıktı, dedem' diye bağırıyor. Birçok gazetede fotoğrafım çıktı ama kimse benim kim olduğumu bilmiyor" ifadelerini kullandı.







