Atatürk'lü reklam cezadan zor kurtuldu

T24 - Anadolu Sigorta'nın, deprem görüntüleri eşliğinde, Atatürk’ün de tasvir edildiği reklam filmi, bir oyla cezadan kurtuldu.



Anadolu Sigortanın, 1924’deki Erzurum depremi görüntüleri eşliğinde, Atatürk’ün de tasvir edildiği reklam filmi, bir oyla cezadan kurtuldu. RTÜK, bu reklamı yayınlayan 12 TV kanalına, ‘’Haksız Rekabet’’ gerekçesiyle ceza verilmesi talebini, 5 oyla reddetti.



RTÜK Başkanı Davut Dursun "Atatürk, bir milletin yeniden var oluşunun, çağdaş ve güçlü Türkiye'nin simgesidir. Ticaret için istismar edilemez’’ dedi. Dursun ile birlikte üyeler İlhan Yerlikaya, Vahap Darendeli ve Zahit Akman, reklam filmi için "Haksız rekabet gerekçesiyle’’ ceza istedi.





"Atatürk çekim gücüdür"



Bu istem diğer üyeler tarafından reddedilirken, RTÜK Başkanı Davut Dursun ve üç üye muhalefet şerhi yazarak, şu görüşleri dile getirdiler: Davut DURSUN: Atatürk, bir milletin yeniden var oluşunun simgesi, Kurtuluş Savaşı'nın Başkumandanı, cumhuriyet ve demokrasimizin temel ilkelerinin belirleyicisi, çağdaş ve güçlü Türkiye'nin simgesidir. Özellikle ticaret için, istismar edilmemesi gerekir. Atatürk ismi bile, bütün milletin kalbinde edindiği üstün seviye nedeniyle, insanların belirli bir mecraya yönelmesinde çekim gücüdür. Atatürk'ün yer aldığı bir reklam, rakip ürün veya hizmetler açısından haksız rekabet unsurudur.



İlhan Yerlikaya: Reklamlarda, Türk ve yabancı devlet büyüklerine, dini kişi ve dini konulara yer verilmemesini öngören hükümler nedeniyle bu reklam, RTÜK yasasında düzenlenen, halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak yayın ilkesini ihlal etmektedir.



Zahit Akman: Reklam, Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetini Anadolu Sigorta lehine kullanarak, diğer sigorta şirketleri arasında haksız rekabete yol açabilecektir. Bu durum yasadaki haksız rekabete yol açacak reklam yayınlarına yer verilmemesi ilkesine aykırıdır.



Vahap Darenli: Reklamda, Atatürk ismine yer verilmesi nedeniyle, haksız rekabet konusunun değerlendirilmesi gerekir. RTÜK yasası, Rekabetin ve Tüketicinin Korunması hakkında kanunlardaki hükümler bu kapsamdadır. Rekabet ve Reklam Kurullarının görüşü alınmadan verilen müeyyide uygulanmaması yönündeki karar eksik niteliktedir.









