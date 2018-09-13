'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanan Safiye İnci'nin avukatı: Allah ve Peygamber'e küfredilen bir ülkede...

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası tutuklanan Safiye İnci, bugün hakim karşısına çıktı. Ankara 28 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İnci ve avukatı Bülent Demir ile sanığın yakınları katıldı.

Suça konu videodaki sözleri hakaret amacıyla söylemediğini belirten İnci, olay günü akrabalarıyla Anıtkabir'e gittiklerini, kendisinin istemediği halde ısrar üzerine içeri girdiğini kaydetti.

İnci, "Burada gezerken tek başıma bulunduğum bir sırada söz konusu videoyu çektim. Bu görüntüyü gizli olan Instagram hesabıma yükledim. Herkese açık bir hesap değil. Bu kadar yayılabileceğini düşünmedim. Daha sonra hemen, 10 dakika içinde videoyu kaldırdım. Pişmanım, böyle olacağını düşünmemiştim" dedi.

"Bir insanı sevmeye zorlanmak akıl almaz"

Sanık avukatı Bülent Demir ise müvekkilinin suçsuz olduğunu, söz konusu videoda vicdani kanaatlerini dile getirdiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Müvekkilim hakkında iddia edilen suç oluşmamıştır. Müvekkilim Kemalizm'i sevmeyen, mütedeyyin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Allah ve Peygambere dahi küfredilen bir ülkede bu ceza sayılmazken, bir insanı sevmeye zorlanmak ve kanaatinden dolayı cezaevine atılmak modern dünyamızda akıl almaz bir durumdur. 5816 sayılı Kanun'un (Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun) sorgulanması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Demir, müvekkilinin beraatini, mahkeme farklı kanaatteyse adli kontrol şartıyla veya kefaletle serbest bırakılmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararı açıklayan Hakim Pınar Ergut, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip davayı erteledi.

Video: Safiye İnci video yayınlayarak özür diledi: