'Atatürk'e hakaret' iddiasıyla 176 kişi hakkında şikayetçi oldu

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde yaşayan iş insanı Mehmet Avcı, Atatürk\'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu iddia ettiği 176 sosyal medya kullanıcısı hakkında şikayette bulundu. Avcı, sosyal medyada Ulu Önder\'e hakaret içerikli paylaşımların sona ermesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'a, üzerinde, \'5816 sayılı Kanun\'a göre Atatürk\'e hakaret etmek suçtur ve cezası vardır\' yazılı çerçeveleri göndereceğini söyledi.

Mehmet Avcı, sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk\'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu iddia ettiği 176 kişi hakkında, \'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun\'a muhalefet\' suçundan şikayetçi oldu. Daha önce de aynı şekilde sosyal medya kullanıcıları hakkında şikayetlerde bulunan Avcı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'a, üzerinde, \'5816 sayılı Kanun\'a göre Atatürk\'e hakaret etmek suçtur ve cezası vardır\' yazılı çerçeveleri göndereceğini söyledi.

Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Avcı, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nde, Mustafa Kemal Atatürk\'e ilk sahip çıkması gerekenler partililer değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. Ben buradan Binali Bey\'e bugün kargoyla şu çerçeveyi gönderiyorum. Tüm partileri toplayıp grup başkanlarıyla beraber 5816 sayılı Kanunu düzeltmesini, cezasını yükseltmesini ve son zamanlarda Atatürk\'e yapılan hakaretlerin sona ermesi için bunu kendi odasına asmasını rica ediyorum. Bu görevin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına düştüğüne inanıyorum ve buradan rica ediyorum. Bir çerçeve de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Bey için de var, ben kendisini dava ettim, savcılığa verdim ve onun da Türk milletinden en azından bir özür dilemesini bekliyorum. Onun da odasına asması için çerçeveyi gönderiyorum\" dedi.

Mehmet Avcı, yaklaşık 400 sosyal medya hesabı hakkında da gerekirse şikayetçi olacağını söyledi.



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