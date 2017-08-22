'Atatürk'e çiçek veren kız heykeli'ne saldırı en çok onu üzdü

Zonguldak’ı 26 Ağustos 1931'de ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’e ilk ayak bastığı yerde çiçek veren ve şu anda 92 yaşında olan Ayten Alper, heykeline yapılan saldırıya çok üzüldüğünü söyledi.

Zonguldak Belediyesi, 26 Ağustos 1931'de Ertuğrul yatıyla kente ilk kez gelen ve limandaki iskeleden karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ü, 5 yaşındayken çiçekle karşılayan Ayten Alper’in heykelini, Atatürk’ün ilk ayak bastığı Liman Caddesi’nde Maden Mühendisleri Odası’nın yanındaki alana yaptırdı. Heykelin açılışı, Ayten Alper'in de katılımıyla geçen yıl 26 Ağustos’ta Atatürk'ün kente gelişinin 85'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenle yapıldı.

Önceki gün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından heykelin el ve çiçek bölümünü kırıldı. Heykele dekoratif olarak konulan kömür parçaları da etrafa saçıldı. Heykele verilen saldırının duyulması ardından pek çok kesimden tepkiler geldi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, heykele zarar veren kişi yada kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Atatürk'e hayranlık vardı, o şekilde büyüdük"

Bartın'ın Amasra İlçesi'nde kız kardeşiyle yaşayan Ayten Alper, oğlunun anlatmasıyla heykele zarar verildiğini öğrendiğini söyledi. Büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Ayten Alper, şöyle dedi:

"O zaman Atatürk sevgisi vardı, bizde ona bir hayranlık vardı ve o şekilde büyüdük. Sonra bize dediler ki Atatürk Zonguldak’a gelecekmiş, 'sen çiçek ver' dediler. Ben de çekingen bir çocuktum. Önce kabul etmedim, fakat ısrar edilince dayanamadım. En güzel elbisemi ve en yeni ayakkabımı giydirdiler. Sonra bana yaptırdıkları buketi verdiler. İskele yakınındaydık biz de. Eniştem daha çok meşgul oluyordu öyle işlerle. Bana, ‘Atatürk gelince hoş geldin gazi baba’ dersin dedi. Ben o zamanlarda 4-5 yaşındaydım. Gazi baba önümde duracak çiçeği alacak sanıyordum. O hızlı adımlarla yürüdü. Ben de peşinden koştum, çiçeği ona verdim. Ama hoş geldin gazi baba demeyi unuttum. O da yanağımı okşadı. Hatıram o kadar. Ben o heykelin açıldığı gün hislerimi söylemiştim. 'Ben kendim için istemiyorum ama bu küçük kızın burada ilelebet beklemesini istiyorum' demiştim. Ama maalesef çiçek öyle oldu ama ben Atatürk’e çiçeği verdim. Önemli değil ama tabi üzüldüm bu duruma."

Zonguldak Belediyesi: Çiçeği yaptırıyoruz

Zonguldak Belediye Başkan Vekili Cevat Bulut, emniyetten aldıkları bilgiye göre heykele çevrede oynayan çocuklar tarafından zarar verildiği bilgisine ulaştıklarını söyledi. Çok üzgün olduklarını dile getiren Bulut, "Olayın herhangi bir siyasi veya başka bir şeyden meydana geldiğini düşünmüyoruz. Üzgünüz. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Çiçeği yaptırıyoruz. En kısa zamanda eski haline dönecek" dedi.