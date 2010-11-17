Atatürk'e akıllı kule geliyor

T24 - Atatürk Havalimanı’nın yeni yılda hizmete girecek kulesiyle hava trafiği daha hızlı ve pistler daha güvenli olacak.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da havaalanlarında yolcu sayı arttı ve hava trafiği zaman zaman felç oldu. Normal zamanlarda ortalama 700 uçağın iniş ve kalkış gerçekleştirdiği havalimanında, arife günü 809 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.



Her dakika bir uçağın kalkıp indiği bu yoğun günde, dünyanın en stresli mesleğini yapan hava kontrolörleriyle beraberdik. 33 yıl önce Atatürk Havalimanı kulesinde asistan kontrolör olarak işe başlayan ve şimdi Hava Trafik Kontrolörleri Ekip Şefi olan Erdoğan Belenkoğulları ile vardiya arasında konuştuk. 58 yaşındaki Belenkoğulları, hava trafiğinde kule görevlilerinin en yoğun çalışan ekip olduğuna dikkat çekerek, Atatürk Havalimanı’nın beynini yönettiklerini söyledi.



“Biz kule olarak 18 buçuk kilometrelik bir alanı yönetiyoruz. En son iş bizde bitiyor. Hatanın telafi edilemeyeceği iniş ve kalkışları sağlıyoruz. Gündüz vardiyasında 12 kişi gece vardiyasında da 9 kişi olarak çalışıyoruz. 120 kontrolörün her biri bir gün gece bir gün gündüz olarak günde 6 saat çalışıyoruz. Bu 6 saat de devamlı değil. 1 buçuk saat çalışmanın ardından 1 buçuk saatlik bir dinlenme molası da var. Ancak ben günde 11 saat çalışıyorum. Bütün ekibi koordine ediyorum. Yemek yiyemediğim zamanlar bile oluyor. Bu mesleği yapanlarda tansiyon, kalp ve diyabete çok sık rastlanabiliyor. Şikâyetçi de olsak böyle bir yerde çalışmaktan memnunuz. Çünkü heyecanlı ve ilginç bir meslek. Yeni yılda hizmete girecek yeni kulede, Smart Projesi kapsamında yep yeni bir uygulama gelecek. Radar ve hava trafik sistemlerimiz yenilenecek ve hava trafiği tek merkezden yönetilecek. Projeyle hava trafiği daha hızlı ve pistler daha güvenli olacak. İstanbul’dan yönetilen batı ve Ankara’dan yönetilen doğu hava trafiği de, tek merkezde Ankara Esenboğa Havalimanı’nda toplanacak. Yerleştirilecek yer radarlarıyla, havaalanlarında bulunan araç ve uçaklar kontrol edilip, uçakların iniş ve kalkışlarının daha güvenli ve hızlı olması sağlanacak. Havadaki uçaklar bekletilmeyecek.”



