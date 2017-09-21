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Atatürkçü ilahiyatçılar: Tüm camilerde laiklikle ilgili vaaz ve hutbeler okutulsun

"İmam hatiplerde laiklik okutulmalı"

21 Eylül 2017 11:37

Kendilerini “Atatürkçü Cumhuriyetçi” diye niteleyen bir grup ilahiyatçı, Diyanet İşleri Başkanlığı’na “laikliğe sahip çıkma görevini gerektiği gibi yerine getirme” çağrısı yaptı. Dokuz ilahiyatçı tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüm camilerde laiklikle ilgili vaaz ve hutbeler okutulması istendi.

Dokuz ismin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Diyanet’in Cumhuriyet kurumu olduğu vurgulanarak “Kuruluşuna büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülük ettiği başkanlık, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan laiklik ilkesi ve millilik vasfı doğrultusunda görev yürütmek zorundadır” denildi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Diyanet’i “en temel görevlerinden olan Cumhuriyete ve onun vazgeçilmez ilkesi olan laikliğe sahip çıkma görevini gerektiği gibi yerine getirmeye” çağıran grup önerileri şöyle özetledi:

-Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma hutbelerinde laiklik konulu vaaz ve hutbeler hazırlatıp vaiz ve imam hatiplere okutmalıdır.

-Başkanlık, her yıl Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde olduğu gibi; 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos gibi milli günlerimizde de cami cemaatine ve tüm halkımıza yönelik mesajlar yayınlamalı, Anıtkabir’deki törenlere başkan düzeyinde katılım sağlamalıdır.

-Atatürk’ün anma yıldönümü olan 10 Kasım günlerinde de Atatürk’ü konu alan etkinlikler düzenlemeli ve son dönemde artan, Atatürk’e yönelik saldırılara karşı sesini yükseltmelidir.

-Başkanlığın internet sitesine Atatürk’ün fotoğrafı ve hayat hikâyesi konulmalıdır.

-Başta Alevi ve Caferi yurttaşlarımız olmak üzere İslamın farklı yorumlarına mensup bütün Müslümanlara ve ilaveten tüm farklı inanç sahiplerine yönelik her çeşit ayrımcı tutum ve uygulamaların son bulması için kurum tarafından ciddi ve samimi gayret gösterilmelidir

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