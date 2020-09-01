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Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Akit TV hakkında suç duyurusu

"Atatürk'e hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" sebebi ile suç duyurusunda bulunuldu

01 Eylül 2020 17:56

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen resmi töreni yayınlayan Akit TV'nin alt yazısında yer alan ve 'harf hatası' olarak açıkladığı ''Devletin zirvesi Anırkabir'de'' ifadesine bir tepki de Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) geldi.

Dernek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Akit TV hakkında "Atatürk'e hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" sebebi ile suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 

''Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde Akit TV'nin, yaptığı büyük aymazlığa suç duyuruları çığ gibi büyüyor Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, tüm şubeleri ve üyeleri ile Akit TV hakkında 'Atatürk'e hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik' sebebi ile suç duyurusunda bulunduk.''

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