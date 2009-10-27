Atatürk yere atıldı!

Erzurum’un Sanayi Semtindeki Milli Mücadele Parkı'nda bulunan bronz Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaidesinden sökülerek yere atıldı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis, saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı. Yakutiye Belediyesi'ne bağlı ekipler onarım yaparak Atatürk’ün büstünü yerine oturttu. Vatandaşlar, Kazım Karabekir Paşa ile yanyana duran Atatürk’ün büstüne yapılan saldırının, bu hassas dönemde ‘tahrik edici’ olduğunu belirtti.



Erzurum- Artvin karayolu çıkışındaki Milli Mücadele Parkı, 4 yıl önce Kazım Karabekir eski Belediye Başkanı AK Partili Durşun Şahin tarafından yaptırıldı. Parkın içine, Atatürk ile silah arkadaşı Kazım Karabekir Paşa'nın yanyana mermer kaide üzerine bronz büstleri de konuldu. Ancak geçen cumayı cumartesiye bağlayan gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, parktaki Atatürk büstünü kaidesinden sökerek yere attı. Cumartesi sabahı Atatürk büstünü yere atılmış halde gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Parka gelen polis ekibi, Kazım Karabekir Paşa’nın büstüne dokunulmadığını, Atatürk büstünün ise kaidesinden sökülerek yere atıldığını belirledi. Belediye ekipleri, büstü kısa sürede yerine oturturken, polis olayı gerçekleştirenleri yakalamak için soruşturma başlattı.



Milli Mücadele Parkı'nın yeterince korunmadığını belirten vatandaşlar, “Kazım Kazabekir Belediyesi kapatıldığı için, semtimiz Yakutiye Belediyesi'ne bağlandı. Ancak, parka yeterince bakım yapılmıyor. Bu konuda merkez Yakutiye Belediyesi'ne önemli sorumluluk düşüyor” dedi.