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Yaşam

Atatürk yaşasaydı Sözcü’ye ne derdi?

Ahmet Hakan, Sözcü gazetesinin Atatürk'ü fotoromanlarla "bugün yaşasaydı ne derdi" spotuyla verdiği 10 Kasım kapağını eleştirdi.

11 Kasım 2011 02:00

T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Sözcü gazetesinin Atatürk'ü fotoromanlarla "bugün yaşasaydı ne derdi" spotuyla verdiği 10 Kasım kapağını eleştirdi. Hakan, Sözcü gazetesinin kapağı için "En azılı Atatürk düşmanları bile, Atatürk’ü bu denli küçük düşürmeyi başaramadı" dedi.


Ahmet Hakan'ın "Atatürk yaşasaydı Sözcü’ye ne derdi" başlığıyla yayımlanan (11 Kasım 2011) yazısı şöyle:



Atatürk yaşasaydı Sözcü’ye ne derdi


Sözcü gazetesinin o kapağı için tıklayınız


Sözcü gazetesi, geçen 10 Kasım’da yaptığının bir benzerini bu 10 Kasım’da da yapmış:


Birinci sayfasını baştan sona “Atatürk bugün yaşasaydı bakın neler derdi” konulu bir fotoromana ayırmış.


Fotoğraflarda şunlar var:


Atatürk depremzedelerin derdini dinliyor ve şöyle diyor: “Çürük bina yapandan hesap sorulmalı.”


Atatürk maç seyreden Fenerbahçelilerin arasında ve şöyle diyor: “Şike varsa cezalarını çeksinler
ama insanları boş yere hapislere atıp lekelemesinler.”


Atatürk atanamayan öğretmenlerin yanında ve şöyle diyor: “Ben ‘öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacak’ dedim. Bu ülkenin yöneticileri beni hiç anlamamış.”


Atatürk şehit cenazesine katılıyor ve şöyle diyor: “Terör müzakereyle değil mücadeleyle yenilir.”


Neyse... Daha fazla uzatmayayım.


* * *


Hani bazen başkası adına utanırız ya...


O birinci sayfa bende işte böyle bir etki yaptı.


Resmen utandım.


Atatürk savunuculuğu adı altında bu denli çocuksu ve gülünç işler yapılması utandırdı beni.


Size bir şey söyleyeyim mi?


En azılı Atatürk düşmanları bile, Atatürk’ü bu denli küçük düşürmeyi başaramadı.


* * *


Atatürk yaşasaydı ve Sözcü’nün dünkü birinci sayfasını görseydi...


“Çocuklar! Madem kendinizi gülünç duruma düşüreceksiniz, bu işe beni neden alet ediyorsunuz?” derdi.


Derdi demesine ama o birinci sayfayı hazırlayanlar, Atatürk’ün ne demek istediğini anlarlar mıydı?


Emin değilim.


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