'Atatürk ve Türkeş yaşasaydı oylarını Başbakan Erdoğan'a verirdi'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki 'Türkiye Vizyon Belgesi'nin tanıtım programına katılan AK Parti Uşak İl Başkanı Basri Yıldırım, CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in bugün sağ olsalardı oylarını Erdoğan'a vereceklerini iddia etti.



DHA'nın haberine göre, cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 77 milyona hitap eden bir siyasetçi olduğuna dikkat çeken Yıldırım, Erdoğan'ın uygulamaları, tavrı ve liderlik vasfıyla Çankaya Köşkü'ne çıkmayı en çok hak eden isim olduğunu öne sürdü.



Her iki muhalefet partisinin misyon, çözüm önerisi ve siyaset üretme yeteneğinin sona erdiğini iddia eden Yıldırım şöyle konuştu: "Bugün MHP ve CHP'nin oluşturduğu çatıya, parti tabanlarından ciddi tepkiler geldiğini görüyoruz. MHP'ye ve CHP'ye oy veren arkadaşlarımız, kendi içerinde aday çıkaramadıklarını ve oluşturulan çatının dünya görüşlerine aykırı olduğunu ifade ediyor. MHP ve CHP seçmeninin en az yüzde 40'ı çatıya oy vermeyeceğini ve tercihini Başbakanımızdan yana kullanacağını söylüyor.



Zira muhalefet partileri, sözde muhafazakar, dış destekli, benim adım ekmek diyen fakat ekmeğin fiyatını dahi bilmeyen bir adayı, çatı olarak seçti. CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş, bugün sağ olsalardı, bu çatının altında yer almaz, Türk siyasi tarihine geçen her iki liderimiz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu Başbakan Recep Erdoğan'a verirdi"