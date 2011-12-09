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Yaşam

Atatürk Üniversitesine Nanobilim Merkezi ANKARA (A.A)

09 Aralık 2011 11:32

-Atatürk Üniversitesine Nanobilim Merkezi ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - Atatürk Üniversitesi'nde ''Nanobilim ve Nanomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi'' kurulacak. Atatürk Üniversitesi Nanobilim ve Nanomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan merkezin, amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, bu organların görevlerini ve çalışma şeklini düzenliyor. Merkezde, üniversitenin nanobilim, nanoteknoloji nanomühendislik konularında yürütülen bilimsel ve teknolojik çalışmalarını yapmak için laboratuvar imkanları hazırlanmasına, yeni yöntemleri, teknikleri kullanarak üstün özellikli yeni bilimsel ve teknolojik ürünler geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecek.  Türkiye'nin bu alanda öncelikli konuları belirlenerek, bu konularda çalışmalar yapılacak merkez, laboratuvar şartlarında bilimsel araştırmalar yaparak günlük kullanım alanı olan ürünlerin geliştirilmesine, bunları endüstriye uygun hale getirecek araştırma faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak. 

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