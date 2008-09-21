'Atatürk Türkiyesi' Viyana Müzesi'nde

'Türkiye Gerçekliği' Frankfurt'ta

Deutsche Welle'de yer alan habere göre Pferschy'inin Türkiye'de yaşayan kızı Astrid von Schell'e bıraktığı bin 714 adet negatif ve bin 293 adet basılmış fotoğraftan oluşan arşivin İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne bağışlandığı bildirildi.İstanbul Modern Sanat Müzesi'nden Handan Şenköken, 1894 -1984 yılları arasında yaşayan Othmar Pferschy'inin belge fotoğrafının Cumhuriyet dönemindeki ilk ve en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirterek, genç Türkiye'nin yenilenen yüzünü tüm dünyaya tanıtmak için ülkemizi dolaşarak çektiği binlerce fotoğrafın büyük bir bölümünün kızı Astrid von Schell tarafından İstanbul Modern sanat müzesine bağışlandığını söyledi.Türkiye'nin görsel tarihi olarak da nitelenebilecek Pferschy'i arşivinin Engin Özendes'in küratörlüğünde iki ayrı sergiyle bugüne kadar İstanbul Modern ve Ankara Palas Devlet konuk evinde sergilendiğini anımsatan Şenköken, Avusturya Lisesi Mezunları Derneği ve Türkiye'nin Viyana büyük elçiliğinin girişimleri sonucu bu kez de Viyana müzesinde sanatseverlere sunulduğunu belirtti.Serginin açılışını yapan Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Sedat Önal, fotoğraf sergisinin Türkiye'nin modernleşme çabasının ne kadar enerjik, kapsamlı ve dinamik olduğunu ortaya koyduğunu dile getirerek, "Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde gerçekleştirilen reformlar gerçekte devrimin karakterini oluşturuyor. Çünkü bu reformlar kısa sürede uygulamaya konulduğu ve bir takım iniş çıkışlara rağmen Türkiye'nin kuruluş ilkelerine hep bağlı kaldı'' dedi.Konuşmasında Türkiye'nin modernleşme çabalarının bugün de güncelliğini koruduğuna işaret eden Önal, Özellikle ABD'deki 11 Eylül terör eylemlerinin ardından doğu ile batı arasında ortaya çıkan sorunlarla Türkiye'nin deneyimlerinin her zamandan daha fazla anlam kazandığını kaydetti.Avusturya Lisesi Mezunları Derneğinin, Türkiye'nin Viyana büyükelçiliği ve İstanbul Modern Sanat müzesi işbirliğiyle açılan ''Türkei Modern '' (Modern Türkiye) fotoğraf sergisinin Viyana müzesinde halka açık olarak 9 Kasım'a kadar açık kalacağı bildirildi.Kent merkezindeki Viyana Müzesi'nde açılan "Türkei Modern" fotoğraf sergisini çok sayıda Türk ve Avusturyalı sanatsever ilgiyle izliyor.