Atatürk tüm ülkede ve Anıtkabir'de anılıyor

Mustafa Kemal Atatürk tam 78 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 09:05'te düzenlenen saygı duruşuna katıldıktan sonra anma konuşması yaptı. Erdoğan, "'En büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyet'ine sahip çıkmaya devam ediyor, her zaman daha güçlü bir üke olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’de yapılan tören öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Anıtkabir’e gelen ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu askerler elektronik kimlik kartı okuyucularıyla tek tek aranarak Anıtkabir’e alındı. Anıtkabir’de Cumhurbaşkanlığı’nda görevli özel harekat polisleri de görev yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’de yapılan törende de güvenlik nedaniyle törene gelen askerlerin üstleri aranmıştı.

İlk tören Anıtkabir'de

Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir'e gitti. Saat 09.05'te tüm ülkede ve Anıtkabir'de sirenler çaldı. Ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, yüksek yargı mensupları, Başbakan yardımcıları ve bakanlardan oluşan heyet, Arslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan deftere şunları yazdı:

"'En büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyet'ine sahip çıkmaya devam ediyor, her zaman daha güçlü bir üke olma yolunda ilerliyoruz. Terör örgütlerinin, ihanet çetelerinin ve bunları maşa olarak kullanan karanlık unsurların bin yıllık kardeşliğimizi ve hedeflerimize ulaşma istikrarımızı bozmasına asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun."

Kılıçdaroğlu'ndan tweet

10 Kasım nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: ''Bize bu vatana sahip çıkmayı ve çağdaş uygarlık yolunda yürümeyi öğrettin. Emanetine gözümüz gibi bakıyor, seni sonsuz bir özlemle anıyoruz.''