Atatürk Stadyumu'nun yerine cami yapılacak

Yaklaşık 42 yıldır hizmet veren Diyarbakır Atatürk Stadyumu'nun yer aldığı 51 bin metrekarelik alan üzerinde Türkiye'nin en büyük camisi yapılacak. Diyarbakır İl Müftülüğünce, Diyarbakır 'ın bazalt taşından, Medine'deki Mescid-i Nebevi benzeri inşa edilecek caminin, 20 bin kişinin aynı anda saf tutacak büyüklükte olması öngörülüyor. Bedensel engellilerin, ibadetlerini rahatça yapabilmesi ve vaazı dinleyebilmesi için de camide özel bölümler oluşturulacak.

Diyarbakır İl Müftüsü Nimetullah Erdoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana kentte kendi alanıyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

İlin büyümesi sonucu Ulu Camii'nin bütün tarihi özelliklerine rağmen, artık kente cevap verecek durumda olmadığını dile getiren Erdoğmuş, bu ihtiyaçtan hareketle, merkezi bir yerde ve Türkiye'nin de en büyük camisi özelliğine sahip cami yapmayı planladıklarını anlattı.

Erdoğmuş, TOKİ'nin de Diyarbakır 'a yeni bir stadyum yapma çalışmasıyla, mevcut stadyum yerinin, merkezi bir cami için uygun olduğu yönünde rapor hazırladıklarını ifade ederek, “Bu raporu daha sonra Diyanet İşleri Başkanımızla paylaştık. Ardından sayın Başbakanımız Diyarbakır 'daki ziyaretinde, yeni stadyum yapılacağı müjdesini verdi, arkasından da Diyarbakır 'da onbinlerin aynı anda namaz kılacağı bir cami yapılacağını söyledi” dedi.

Özürlüler için işaret dili ve sesli yönlendirme

Caminin 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir mekan olarak dizayn edildiğini anlatan Erdoğmuş, özellikle engellilerin de ibadetini yapması için gerekli detayların düşünüldüğünü söyledi.

Erdoğmuş, camide engelli grupların kullanabileceği mekanların yer alacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Engelliler için her türlü düzenleme yapılacak. Görme engelli bir kardeşimiz, kimseye ihtiyaç duymadan, kendisine ayrılan yere, sesli yönlendirmeyle, bastonu, ayakkabısını bırakacak ve ibadetini yapacak. Tekerlekli sandalyedeki vatandaşlarımız da tekerlekli sandalyesine galoş giydirilerek, yardım almadan, en ön safta hutbeyi dinleyebileceği, namaz kılabileceği düzenleme yapılacak. Sağır dilsizler için de vaaz ve hutbeler uzman kişilerce, işaret diliyle anlatılacak. Yatalak ve özürlü ailesi bile 'çocuğumu dışarı çıkarıp nereye götürebilirim.' kaygısını taşımayacak. Aileler rahatlıkla engelli çocuklarını buraya getirebilecek. Kendilerine ait hizmet mekanları olacak. Bu konuda görevli personellerimiz olacak. Türkiye'nin en büyük camisi, cuma namazının on binlerle kılınması, özür grubuna hitap etmesi ve Medine'deki Mescid-i Nebevi benzeri olmasıyla Türkiye 'de başka bir örneği yok. Medine'de Peygamber Efendimizin Mescidi, Mescid-i Nebevi camisinde 10 binler saf tutuyor. Diyarbakır 'da yapılacak cami Medine'deki Mescid-i Nebevi benzeri olacak. Diyarbakır taşını giydirerek uygulamak istiyoruz.”

Bağışla yapılacak

Tüm Diyarbakırlıların ilk aşamasından son aşamasına kadar caminin yapımında söz hakkı olacağını vurgulayan Erdoğmuş, “Onların önlerine öyle bir proje koyacağız ki camiyi Diyarbakırlı sahiplenecek” dedi.

Erdoğmuş, bu caminin yapımı için hükümetten veya başka bir yerden yardım talep etmeyeceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Tamamıyla Diyarbakırlının katkısıyla yapılacak. Tamamen sivil ruhuna riayet edilecek. Diyarbakırlı 'Bu bana aittir, benim camim' diyerek sahip çıkacak. Toplumsal barışın sağlanması için bu cami çok önemli bir adım olacak. Tarafsızlığın adresi olacak. Gelecek bağışlarla camiyi yapacağımıza inanıyorum. Yeni stadyum tamamlanınca, caminin yapımına başlayacağız. Bu zaman diliminde ise teknik işlemleri yürütmüş olacağız. Caminin isminin Mescid-i Nebevi koyma düşüncemiz var. Ancak isim için de bir yarışma düzenleyeceğiz. Caminin ismini Diyarbakırlılar koyacak.”