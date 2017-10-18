Atatürk Spor Salonu Kırıkkale'de açıldı

MUSTAFA AKIN - ERHAN GÖĞEM / KIRIKKALE,(DHA) - Saran Group\'un gençlere sporu sevdirmek misyonu ile Anadolu\'nun dört bir yanına inşa ettirdiği spor salonlarının 17\'ncisi Kırıkkale\'de açıldı. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün adını taşıyacak olan spor salonunda öğrenciler, basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporları alanında eğitim alabilecekler. Düzenlenen açılış törenine Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Kırıkkale Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şevket Yurduseven, davetliler ve bölge okullarında öğrenim gören çocuklar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından söz alan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin Sadettin Saran\'a bu zamana kadar yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek desteklerin devam etmesini istediler.

Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz ise \'\'Saran Group buranın dışında da okullar. \'Bir Kırıkkaleli olarak guru duyan bir Türk evladı olarak17\'nci tesisi burada açıyoruz\' dedi. Buradaki tesisin maddi bir boyutu var ama bir bakımdan da manevi boyutu var. Allah böyle bir imkanı kendisine nasip etti. Manevi boyutu şundan önemsiyorum Sadettin Bey\'in babası Özbek Bey bir önceki açılışa da gelmişti o zaman benim yanımda kendisine vasiyette bulunmuştu \'Ata topraklarını unutmayacak\' diye. Sadettin Bey de bu zamana kadar olan çalışmaları ile bunu fazlası ile yerine getirdi\'\' diye konuştu.

SADETTİN SARAN: \'\'ATAÜRK\'ÜN SÖYLEDİĞİ GİBİ TÜRK GENÇLİĞİ SAĞLIKLI YETİŞİP SPOR YAPARSA, ULUSUMUZUN GELECEĞİ GÜVENCE ALTINDADIR\'\'

İç ve dış cepheleri sarı-lacivert renklerde tasarlanan Kırıkkale Atatürk Spor Salonu\'nun açılışında konuşan Sadettin Saran, Türkiye\'deki ilk spor salonlarını 2000 yılında Hakkari-Çukurca\'da hizmete soktuklarını hatırlattı. 17 yılda 17 spor salonu açmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Saran, \'\'Türkiye\'nin dört bir yanında salonlar inşa ederek on binlerce çocuğumuzu sporla buluşturduk. Bu çerçevede Atatürk Spor Salonu\'ndan faydalanacak çocuklarımıza seslenmek istiyorum. Ben de Kırıkkaleliyim. Ben yaptım sizler daha iyisini yapabilirsiniz. Yeter ki kendinizi geliştirin. Kitap okuyun, araştırın, öğrenin. Her fırsatta spor yapın. Salon sporlarında kızlarımızın daha büyük başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Atatürkçü olun, onun izinden ayrılmayın. O\'nun söylediği gibi, Türk gençliği sağlıklı yetişip spor yaparsa, ulusumuzun geleceği güvence altındadır. Kırıkkale\'den başarılı ve milli sporcular çıkartalım. Bunun için sizlere güveniyorum\" diye konuştu.

Süper Lig\'de haftasonu oynanılacak olan derbi maçı tahminide yapan Sadettin Saran, karşılaşmayı Fenerbahçe\'nin 2-1 kazanacağını söyledi.

Kırıkkale Atatürk Spor Salonu, gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı\'na devredildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sadettin Saran\'ın okula gelişi

-Açıklamalar

-Salon açılışı

-Detaylar