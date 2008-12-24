Atatürk resmi mazi mi oldu?

Şam Büyükelçisi Yaşar Halit Çelik'in, büyükelçilikten Atatürk resimlerini kaldırdığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin ilk göze çarpan yerlere asıldığı büyükelçilikte, büyükelçi Çelik, 'Atatürk'ün resmi niye yok?' sorusuna, 'O günler geride kaldı. Aşalım artık bunları' diye yanıt verdi.

Güneş gazetesinin manşetten verdiği Rıza Zelyut'un haberine göre, olay, bir grup Türk gazetecinin davet üzerine Şam'a gitmesiyle ortaya çıktı.

Gazetecileri davet eden firma, gezinin ikinci günü Türk Büyükelçiliği'ne götürdü. Büyükelçiliğin kabul salonuna girişte sağdaki duvar dibinde bulunan masanın üstünde Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan'ın baş fotoğrafları konulmuştu. Salonun duvarları da değişik resimlerle süslenmişti. Ancak hiçbir yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı yoktu.

Bunu fark eden gazeteci Rıza Zelyut, büyükelçi Yaşar Halit Çelik'e, 'Sayın Büyükelçim, kabul salonunda pekçok resim var ama hiç Atatürk resmi yok. Acaba ben mi göremedim?' diye sordu. Büyükelçi, 'Efendim, bu salona Atatürk resmi koymadık. Çünkü gerek görmedik...' yanıtını verdi. Büyükelçi Çelik, 'Niçin?' sorusuna da şöyle yanıtladı:

'Artık bu işleri aşmalıyız. Avrupa'da devlet adamlarının resmi olmaz kabul salonlarında. Sadece kralların, kraliçelerinki bulunur. Bizim de artık bu resim işini aşmamız gerek. Bu çağda Atatürk resmiyle uğraşmak doğru değil; başka şeylere bakalım.'

Gazeteci Zelyut, büyükelçiye, Atatürk'ün bir devlet adamından daha öte, bir kurucu lider olduğunu hatırlattı. Ancak büyükelçi yaptığının doğruluğunda ısrarlıydı. Bu kez de şu yanıtı verdi:

'Kurucu lider olabilir ama kabul salonunda resmi şart değil. Benim odamda olabilir... Burada gereksiz... Bu çağda artık bu işlerle uğraşmak yanlıştır. Geçen Cumhuriyet Bayramı'nda İsveç'te de böyle bir sorun olmuş. Orada da Atatürk resmi yokmuş. Haber yaptılar. Bunu öne çıkarmak, resim istemek yanlıştır. Türkiye'de böyle yanlış işler yapılıyor.'

Temsil ettiği devleti kuran lideri, sıradan bir siyasetçi gibi gören Şam Büyükelçisi Çelik'e göre; modern çağda böyle salonlarda devlet adamlarının resmi bulunmamalı idi ama bu yasağın yalnızca Atatürk için uygulandığını yine kendisi kanıtlıyordu. Çünkü; salonda; Abdullah Gül-Tayyip Erdoğan ikilisinin portreleri ön masada sergileniyordu.



İşte söz konusu diyalog



Güneş gazetesi yazarı Rıza Zelyut ile Şam Büyükelçisi Yaşar Halit Çelik arasında geçen diyalog şöyle:



ZELYUT: Kabul salonunda pekçok resim var ama, Atatürk yok. Ben mi göremedim.

ÇELİK: Salona Atatürk resmi koymadık. Çünkü gerek görmedik.

ZELYUT: Niçin?

ÇELİK: Bu işleri aşmalıyız. Avrupa'da devlet adamlarının resmi olmaz kabul salonlarında. Sadece kralların, kraliçelerin bulunur. Bu çağda Atatürk resmiyle uğraşmak doğru değil. Başka şeylere bakalım.

ZELYUT: İyi ama Atatürk, bir devlet adamından daha öte. Kurucu lider...

ÇELİK: Olabilir ama kabul salonunda resmi şart değil. Benim odamda olabilir, burada gereksiz. Bu çağda artık bu işlerle uğraşmak yanlış. Geçen Cumhuriyet Bayramı'nda İsveç'te de böyle bir sorun olmuş. Orada da Atatürk resmi yokmuş. Haber yaptılar. Bunu öne çıkarmak, resim istemek yanlıştır. Türkiye'de böyle yanlış işler yapılıyor.

