Atatürk posterleri ve Türk bayraklarına el koydular

T24 - Fenerbahçe'nin Yunanistan'ın Selanik kentinde PAOK ile oynayacağı Avrupa Ligi play-of eleme maçında sarı lacivertli takıma destek vermek için gelen taraftarlar polis kordonu altında stada geldi.



İstanbul'dan yola çıkan Sarı-lacivertli takımın taraftarları Türkiye sınırından sonra 150 kilometre sonra Kavala yakınlarında polis tarafınmdan durduruldu. Taraftarları taşılan otobüsün önünde ve arkasında iki polis aracı ile Selanik'e kadar getirildi. Selanik girişinde durdurulan otobüsün içinde Yunan polisi tek tek arama yaptı. Taraflarların yanında getirdiği Türk Bayrağı ve Atatürk posterlerine Yunan polisi el koydu.



Polis kordona altında maçın oynanacağı Toumba Stadı'na gelen Sarı lacivertli taraftarların bulunduğu tribünde de güvenlik önlemleri devam etti.









