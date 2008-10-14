Atatürk oyunu hangi takım için kullandı?

Atatürk Fenerbahçeli miydi, Galatasaraylı mıydı, yoksa Beşiktaşlı mıydı? tartışmalarına canlı tanığı 86 yaşındaki eski futbol hakemi Veli Necdet Arığ noktayı koydu.



Kamuoyunda üzerinde hemen hiç tartışılmayan ve ortak kabul gören fikir, Atatürk'ün Galatasaraylı olmadığıydı. Galatasaraylı olmamak bir yana, Galatasaray'ı yıkma aşamasına getiren Güneş Spor Kulübü'nü kendisinin kurdurttuğu da bir sır değildi. Güneş'in Atatürk'ün ölümünden birkaç gün sonra kapatılması da bunu doğruluyordu zaten. Dolayısıyla, Atatürk'ün tuttuğu kulübe ilişkin tartışma, yıllardır Fenerbahçelilerle Beşiktaşlılar arasında ve genellikle alttan alta sürüp gidiyordu.



Oyunu Fenerbahçe için kullandı



Sporun yaşayan en eski tarihlerinden 86 yaşındaki eski futbol hakemi Veli Necdet Arığ, Atatürk’ün Fenerbahçeli olduğunu şu anısıyla kanıtladı. Ulu Önder’in hiçbir kulübün mensubu, olmadığını ifade eden Arığ’ın ilginç anekdotu:

“Çok kritik bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Köşkte yapılan bir toplantıda gündeme geldi. Galatasaraylılar el kaldırsın, kaldırdı 9 kişi, Fenerliler el kaldırsın, kaldırdı 8 kişi, işte o zaman Atatürk, ‘bir de ben’ dedi Fenerbahçe’ye ve 9-9 berabere olduk.”



Galatasaray’a sempatik bakmıyordu



Atatürk’ün Galatasaray kulübünü ziyaret etmediğini belirten Arığ, “Galatasaray kulübüne zaten Kurtuluş Savaşına katkıda bulunmadığı için pek sempatiyle bakmıyordu. Beşiktaş da zaten Saray mensuplarının kulübüydü. Saray paşalarının, bakanların, vezirlerin kulübüydü. Onlara karşı da bir sempatisi yoktu. Ancak Kurtuluş Savaşı’na katkıda bulunduğu için Fenerbahçe’ye sempati duyardı” diye konuştu.



