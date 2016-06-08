"Atatürk Orman Çiftliği'ndeki tarihi Merkez Lokantası'nın adı Kaşıbeyaz olacak"

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da içinde yer aldığı Atatürk Orman Çiftliği'ndeki tarihi Merkez Lokantası’nın restorasyon projesinin tamamlandığı belirtildi. 2013’te kapatılan lokanta Kaşıbeyaz Lezzet Grubu tarafından içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve devlet protokolünü ağırlamak için yapılan özel odayla yeniden hizmete gireceği iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği’ne Erdoğan tarafından yaptırılan Saray’ın hemen karşısında Atatürk’ün uzun yıllar kullandığı Merkez Lokantası’nın restorasyon yapıldı.

2015 yılı başında Kaşıbeyaz Lezzet Grubu tarafından kiralanan lokantanın restorasyon işlemleri tamamlandı. Geçen cuma hizmet vermeye başlayan lokantanın ramazan ayından sonrası için planlanan açılış törenine Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Erdoğan dahil devlet protokolü, “Ata Salonu” adını alacak odayı kullanacak.

Merkez Çiftlik Lokantası 26 Ocak 2013’te işletmecinin kira borcunu ödeyememesi nedeniyle Atatürk orman Çiftliği Müdürlüğü’nün açtığı dava sonucu mahkeme kararı ile kapatıldı. Ardından Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin başvurusu ile Merkez Lokantası, Ülkü Adatepe Evi ve eski bira fabrikası ile birlikte “kültür varlığı” olarak tescil edildi.

16 bin 500 TL kira

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Merkez Lokantası için kira ihalesine çıktı. Buna göre; 3 bin 356 metrekare açık, bin 246 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 4 bin 603 metrekare alan, 10 yıl süre ile kiraya verildi. Aylık kira bedeli ise KDV hariç 16 bin 500 TL olarak belirlendi. AOÇ Merkez Lokantası’nın 10 yıl süre ile işletme ihalesini Kaşıbeyaz Lezzet Grubu kazandı. Böylece İstanbul’un gözde semtlerinde yer alan Kaşıbeyaz Lokantası, İstanbul dışındaki ilk yatırımını da Ankara’da, Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği üzerinde yapmış oldu. Kaşıbeyaz, lokantanın ve arazinin restorasyonunu 1 yıldan uzun süren çalışmaların ardından tamamladı. Eski Merkez Lokantası’nın tabelasının kaldırıldığı görüldü. Bunun yerine arazinin birçok yerine ‘Kaşıbeyaz’ logosunun yerleştirilmesi dikkat çekti.

“Tescilli yapının adını değiştirmek ne demek?”

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Tescilli bir yapının ismini değiştirmek ne demek? Mimarisi de Osmanlı - Selçuklu özellikleri taşıyor. Bu kent için bellek değerinin ortadan kaldırılması demek. Bunun için de dava açacağız” dedi. Bahçenin ‘Saray’a bakan’ tarafında kaydırak ünitelerinin de bulunduğu çocuk parkının konduğu gözlendi.

Atatürk’ün kullandığı salona ‘Ata Salonu’ isminin verileceği, girişine tabela asılacağı belirtildi. Salonun duvarlarının ise Atatürk’ün Merkez Lokantası’ndaki fotoğrafları ile süsleneceği öğrenildi. Salon Erdoğan dahil, devlet protokolünden misafirlerin ağırlanmasında kullanılacak.

90 yıllık tarih

Merkez Çiftlik Lokantası, Atatürk ile İsmet İnönü’nün en bilinen yemek fotoğrafının da çekildiği mekân olarak biliniyor. Lokanta, Atatürk’ün 1925’te dostlarıyla biraraya geldiği bir mekân olarak hazırlandı. Zamanla Ankara’da siyasetçilerin, bürokratların, sanatçıların, gazetecilerin uğrak yeri oldu. Cumhuriyet tarihi boyunca renkli balolara ve organizasyonlara ev sahipliği yaptı. AOÇ şaraplarının, TEKEL birasının içilebildiği, kokusuzluğu nedeniyle bürokratların tercihi olarak bilinen “sarı votkası” ile bilinen lokanta, son 3 yılda yaşadıkları ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na komşu olması nedeniyle artık alkolsüz lokantalardan biri olacak.