Atatürk Orman Çiftliği sanayi ve ticaret amaçlı yapılaşmaya açıldı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girerken son gün AKP'nin torba önerilerindne biri daha kabul edildi. 29 yıllığına bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verilecek olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi de AKP’nin önergesi ile, “konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşmaya” açıldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberi şöyle:

AKP son dakikada sadece seçilen şirketlerin davet edilerek gerçekleştirildiği “pazarlık usulü” ihalelerin kapsamını önerge ile daha da genişletti. CHP milletvekilleri, ihalelerin hükümete yakın birkaç şirket arasında paylaştırıldığına dikkat çekerek, düzenlemeye tepki gösterdi.

Sınır genişletildi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, genel kurulda CHP grubu adına yaptığı konuşmada, 2002’de yürürlüğe giren Kamu İhale Yasası’nın AKP döneminde toplam 185 kez değiştirildiğine dikkat çekti. Şimdi, bir kez daha yasada “çok tehlikeli bir değişiklik” yapıldığına işaret eden Çakırözer, “Bu 21/b maddesi, AKP döneminde ve özellikle son birkaç yıldır tüm kamu ihalelerinin veriliş şeklini belirlemiştir. Nedir bu madde? Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalelerin sadece seçilen şirketler davet edilerek pazarlık usulüyle yapılması” dedi.

Çakırözer, son üç yılda 90 milyar liralık ihalenin bilinen birkaç şirkete pazarlık usulü ile verildiğine işaret etti.

Kaçak geçişte ceza düştü

Yasa ile ayrıca tüm otoyollar ile karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezası 4 katına indirilecek. Bu hüküm, Avrasya Tüneli’nden geçişleri de kapsayacak.

AOÇ yapılaşmaya açıldı

Öneri ile üzerine Ankapark yapılan AOÇ arazisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile buralara gelecek ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar yapılmak üzere 29 yıllığına bedelsiz olarak devrediliyor. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi bu araziyi üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye de verebilecek. AOÇ Kuruluş Yasası’nda “AOÇ arazileri üzerinde, konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz” açık hükmü yer alıyordu. Ancak AKP’nin son dakika önergesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kiraya veya işletmeye vereceği arazi için bu şart kaldırıldı. Yani işletmeye, kiraya verilen AOÇ arazisi üzerinde, “konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma” olabilecek.

Son dakika önergeleri

Yasa ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Yasası’nda yer alan cezalarda da değişiklikler yapılıyordu. Ancak AKP’nin son dakika önergeleri ile cezalarda değişiklik yapan düzenlemeler metinden çıkarıldı. Kaçak döviz bürolarına ceza verilmesine ilişkin hüküm ise korundu. Ayrıca Hazine Müsteşarlığı’na Türk Parasının Kıymetini Koruma Yasası’nın uygulanmasıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi gerçek ve tüzelkişilerden isteme yetkisi veren madde de AKP’nin önergesi ile yasa metninden çıkarıldı.