Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerindeki Hippoterapi Merkezi kiraya çıkarıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine inşa ettiği Hippoterapi Merkezi’nin kiraya verileceği açıklandı. 34 bin metrekarelik alana sahip tesis için 6 Mayıs’ta kiralama ihalesi yapılacak

Resmî Gazete’de yayımlanan kiralama ilanında ‘TİGEM’e bağlı Ankara Beştepe’de 34 bin 723 metrekare arazi üzerinde bulunan Arap Atı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezi beş yıllığına kiraya verilecektir’ dendi. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılında yaptığı merkezin ihalesine ilişkin, ‘İhale 6 Mayıs tarihinde kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır’ ifadeleri kullanıldı.

İhalenin geçici teminat bedeli olarak 55 bin 200 TL belirlenirken aylık muhammen bedeli ise 46 bin TL olarak açıklandı. Merkez, down sendromu, otizm, MS, ortopedik hastalıkları bulunanlara atla tedavi yöntemi olan ‘hipoterapi’ uygulanması için açılmıştı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AOÇ’nin 1925 yılında yaklaşık 55 bin dekar olan arazisi, devir ve satış yoluyla elden çıkartılması sonucu 2015 yılı sonunda 33 bin 256 dekara gerilediği tespit edildi. Arazi üzerinde çok sayıda da kiralanan alan bulunuyor.