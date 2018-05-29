Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımında sona gelindi

T24 Haber Merkezi

İstanbul Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkım çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 10 yıldır herhangi bir etkinlik düzenlenmeyen AKM binasında yıkımına 13 Şubat’ta başlanmıştı. 1969’da açılan ve 2013 yılındaki Gezi protestolarının da simgelerinden biri olan AKM’den geriye, Gezi’nin 5. yıl dönümünde neredeyse hiçbir şey kalmadı.

AKM’nin yerine inşa edilecek yeni opera binasının tanıtımı, kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleştirilmişti. 800 kişilik konser salonu, tiyatro salonu, oda tiyatrosu, kütüphaneler, kafeler ve restoranların bulunacağı kaydedilen ve 2 bin 500 kişi kapasiteli olması planlanan yeni binanın projesini, AKM’nin mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi.