Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı tamamlandı

İstanbul Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkım çalışmaları, yaklaşık 3, 5 ay sonunda, bugün akşam saatlerinde tamamlandı.

1969’da açılan ve yaklaşık 10 yıldır herhangi bir etkinlik düzenlenmeyen AKM binasında yıkımına geçtiğimiz Şubat ayının 13'ünde başlanmıştı.

AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu üstlenirken yeni binada, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.(DHA)