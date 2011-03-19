-ATATÜRK KÖPRÜSÜ'NDE BAKIM ONARIM İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Atatürk Köprüsü'nün 22 Mart'ta 4 saat süreyle trafiğe kapatılacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Köprüsü'nün Unkapanı tarafındaki birleşme derzlerinde bakım, onarım çalışması ile beraber köprünün deniz trafiğine açılma işleminin yapılacağı, bu nedenle köprünün, 21 Mart Pazartesi'yi, 22 Mart Salı'ya bağlayan gece, 00.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapanacağı belirtildi. Unkapanı Atatürk Köprüsü'nü kullanacak olan araçların, söz konusu tarihte 00.30-03.30 arasında Galata Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağından Haliç Köprüsü'nü kullanmaları önerildi.