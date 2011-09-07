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Atatürk Köprüsü yarın gece trafiğe kapatılacak İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2011 00:15

-Atatürk Köprüsü yarın gece trafiğe kapatılacak İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Atatürk Köprüsü, yarın gece yapılacak bakım çalışması nedeniyle, 00.30-04.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, köprünün Azapkapı tarafında bulunan birleşme derzlerinde bakım ve onarım çalışması yapacak. Bu nedenle köprü, yarın 00.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.  Yarın belirtilen saatlerde Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açılacağından, Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor. Uygulama, 12 Eylül Pazartesi gününü 13 Eylül 2011 Salı gününe bağlayan gece yine aynı saatlerde tekrarlanacak.

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