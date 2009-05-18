Atatürk Köprüsü perşembe gecesi kapalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk Köprüsü'nün 21 Mayıs Perşembe gecesi 4 saat süreyle trafiğe kapatılacağını bildirdi.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Atatürk Köprüsü'nün Unkapanı tarafında bulunan kriko dayama ayaklarında onarım çalışmaları yapılacağı belirtildi.



Çalışma nedeniyle köprünün 20 Mayıs Çarşamba gününü 21 Mayıs Perşembe gününe bağlayan gece 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtilen açıklamada, belirtilen tarihte Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların 00.30-03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü de deniz trafiğine açılacağından Haliç Köprüsü'nü kullanmaları istendi.

