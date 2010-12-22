-ATATÜRK KÖPRÜSÜ BU GECE TRAFİĞE KAPALI İSTANBUL (A.A) - 22.12.2010 - Atatürk (Unkapanı) Köprüsü bu gece 00.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Köprüsü'nün Unkapanı tarafındaki birleşme derzlerinde bakım, onarım çalışması ile köprünün deniz trafiğine açılma işlemi yapılacak. Bu nedenle köprü, bu gece 00.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapalı olacak. Bu arada, Yeni Galata Köprüsü de aynı tarihte 03.30-04.30 saatleri arasında deniz trafiğine açılacağı için araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Belirtilen tarihte Atatürk Köprüsü'nü kullanacak olan araçlar 00.30-03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekecek.