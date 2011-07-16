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Yaşam

ATATÜRK KÖPRÜSÜ 4 SAAT TRAFİĞE KAPATILACAK İSTANBUL (A.A)

16 Temmuz 2011 17:34

-ATATÜRK KÖPRÜSÜ 4 SAAT TRAFİĞE KAPATILACAK İSTANBUL (A.A) - 16.07.2011 - Atatürk Köprüsü (Unkapanı), yapılacak çalışmalar nedeniyle Salı günü 4 saat süreyle trafiğe kapatılacak.  İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Köprüsü'nün Unkapanı ve Azapkapı taraflarına konulmak üzere imal edilen güvenlik bariyerlerinin yerleştirilmesi çalışması nedeniyle köprünün 19 Temmuz'da gece 00.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacağı bildirildi.  Atatürk Köprüsü'nü kullanacak sürücülerin 00.30-03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü kullanmaları, 03.30-04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağından, Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği belirtildi.

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