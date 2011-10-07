-Atatürk Köprüsü 11 Ekimde trafiğe kapalı İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 11 Ekim salı günü 00.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Köprüsü'nün Unkapanı tarafında yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle köprü, 11 Ekim salı günü 00.30 ile 04.30 saatleri arasında araç trafiği ve yaya kullanımına kapalı olacak. Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların 00.30 ile 03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30 ile 04.30 saatleri arasında bu köprünün de deniz trafiğine açılması dolayısıyla Haliç Köprüsü'nün kullanılması gerekecek.