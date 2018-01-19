Atatürk Kitaplığı önünde bitmeyen kuyruk

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı olan Atatürk Kitaplığı’na girmek isteyen öğrenciler saatlerce kuyrukta bekliyor. Yeterli olanakların olmamasından dolayı öğrencilerin durumdan şikâyetçi olduğu aktarılırken, içeri giren öğrencilerin de yer bulamadıkları belirtildi.

Birgün'den Yaşar Gökdemir'in haberine göre İstanbul’da ders çalışabilmek veya kitap okuyup araştırma yapabilmek için merkezi bir konumda olan Gümüşsuyu’ndaki Atatürk Kitaplığı’nda yer bulabilmek sorun teşkil ediyor. Üniversite öğrencisi Ökek, “Bu soğukta bu kadar sıra beklemek zorunda değilim. Kesinlikle kütüphanelerin fazlalaştırılıyor olması gerekiyor” diye konuştu.

"Kütüphane sayısı artırılmalı"

Bu şekildeki halk kütüphanelerinin daha fazla olması gerektiğini söyleyen Ökek şikâyetlerini ve taleplerini şöyle anlattı:

"Benim evim Bahçeşehir Üniversitesi’nin kütüphanesine çok yakın ama son dönemdeki güvenlik sorunlarından dolayı giremiyorum. Oranın öğrencisi olmadığım için kimliğimle de almıyorlar. Mecburen evime yakın bu tarz halk kütüphanelerine geliyorum ve burada, soğuk havada sıra bekliyorum. Kesinlikle kütüphanelerin fazlalaştırılıyor olması gerekiyor. Ben üniversite öğrencisiyim, ALES’e hazırlanıyorum aynı zamanda. Bir şekilde sistemli çalışıyor olmam gerekiyor ama her gün burada 1 saat-1,5 saat beklemek zorunda kalıyorum. Bu sorunun önemsenmesi gerekir.”

"İçeri girmek için 1,5 saat bekledim"

Kitaplığın çok kalabalıkolduğunu belirten Hasan Berk Coşkun da “Buraya geldiğimizde genellikle sıra bekliyorum. İçeri girmek için 1,5 saat beklediğimi hatırlıyorum. Üniversite öğrencilerinin sınavları olduğu dönem daha kalabalık oluyor ve öğrenciler de burada daha fazla sıra bekliyor” dedi.

"Kitaplık yetersiz kalıyor"

Bir diğer ziyaretçi olan Emine Dede de genel olarak çok sıra olduğunu söylüyor. Sıraya takılmamak ve yer bulmak için çok erken saatlerde gelinmesi gerektiğini ifade ediyor.

Uğur Çiçek ise, farklı bölgelerdeki birçok kişinin bölgelerinde kütüphane bulamadıkları için buraya geldiğini ve bunun da yoğunluğu artırdığını ifade ediyor. Çiçek ayrıca, kitaplığa yakın bir yerde oturmasına rağmen 1,5 saate yakın sıra beklediğini belirterek ve kütüphanenin yetersiz kalmasından şikâyet etti.

Personel şikâyetçi

Kitaplığın güvenliğinden sorumlu personeller, kitaplıkta 236 masa olduğunu, araştırma yapmak için gelen öğretim üyeleri için de ayrı bir alanın bulunduğunu ve toplamda 300 kişilik bir alanın olduğu bilgisini paylaştı. Personeller, kitaplık 24 saat açık olduğu için günde bin kişinin giriş-çıkış yaptığı belirterek, geçen hafta kitaplığa 4 bin kişinin giriş-çıkış yaptığını söylediler.

Öte yandan, güvenlik sorumluları da bazı konulardan da arahatsız olduğu aktarıldı. Teknik ekip yetersizliği nedeniyle görev tanımlarında olmamasına rağmen kitaplığın elektrik işlerini kendileri yaptığını ifade edildi. Personellerin, “Jeneratöre bile mazotu biz dolduruyoruz, hâlbuki görevimiz bu değil” diye yakındığı ifade edilirken, bunun dışında X-Ray cihazı gibi teknik olanakların yetersizliğinin de sıkıntı teşkil ettiği belirtildi. Öğrencilerin can güvenliğinden sorumlu olduklarını belirten güvenlik personeli, bu konuda taleplerinin yerine getirilmediğini akatrdı.