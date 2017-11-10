Atatürk kitapları arasında en fazla ilgiyi 'Nutuk' görüyor

İSTANBUL, (DHA)- D&R, 10-16 Kasım \"Atatürk\'ü Anma Haftası\" kapsamında bu yıl da tüm mağazalarında Atatürk kitaplarına özel bir bölüm oluşturdu. Atatürk kitapları arasında en çok ilgiyi ise Nutuk görüyor.

15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Fırkası kongresinde Atatürk tarafından okunan ve iki yıllık çalışmanın ardından kitap haline getirilen Nutuk, yıllardır D&R en çok satanlar listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Falih Rıfkı Atay\'ın Çankaya, Yakup Kadri Karaosmanoğlu\'nun Atatürk ve Andrew Mango\'nun Atatürk/Modern Türkiye\'nin Kurucusu kitapları da yoğun ilgi gören Atatürk kitapları arasında.

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