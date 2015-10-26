Atatürk kitabı yazmak için Makedonya'ya giden gazeteciler izinsiz fotoğraf çekmekten gözaltına alındı

Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir kitap için araştırma yapmak üzere gittikleri Makedonya'da 12 yaşındaki bir kızın fotoğrafını izinsiz çeken Türk gazeteciler Musa Ağacık, Azmi Koçak ile yazar İnan Çetin, gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece özür dilemeleri ve 190 Euro’luk mahkeme masrafını karşılamaları karşılığında serbest bırakılan ekip Türkiye'ye döndü.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, gazeteci Musa Ağacık, Azmi Koçak ve yazar İnan Çetin, Atatürk’ün ilk aşkı olan Eleni’nin hikayesini araştırmak için geçen 16 Ekim’de Makedonya’ya gitti. İlk olarak Üsküp’ü ziyaret eden grup, daha sonra Atatürk’ün okuduğu Manastır’a geçti. Ağacık’ın anlatımına göre burada, 21 Ekim’de bir kafede oturdukları sırada yanlarına 12 yaşlarında bir kız çocuğu geldi. Koçak, çocuğa “Atatürk’ü tanıyor musun?“ diye sorarken, Ağacık da çocuğun fotoğrafını çekti.

Kafedeki bir polis tarafından yarım saat boyunca bir bölmede tutulan Ağacık, Koçak ve Çetin, daha sonra karakola götürüldü. Beş saat sorgulanan gruba, tercüman ve avukat verilmedi. Türkiye Büyükelçiliği ile temasa geçmeleri engellenen grup, kız çocuğunun fotoğrafının sildirilmesi ve ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. Makedon polisi akşam saatlerinde üç Türk gazetecinin kaldığı otele gelerek, bir evraka imza atmalarını ve ertesi gün yeniden karakola gelmelerini istedi. Ağacık, Koçak ve İnan 22 Ekim’de karakola, daha sonra ise adliyeye gitti.

"Biz yazacağımız kitapta, onların ülkesini tanıtacaktık. Bindikleri dalı kesiyorlar"

Ağacık’ın anlatımına göre çıkarıldıkları mahkemede kendilerine, “organ mafyası” suçlaması yöneltildi. Daha sonra suçlama, 18 yaşından küçük bir çocuğun fotoğrafını izinsiz çekmek şeklinde değiştirildi. Özür dilemeleri ve 190 Euro’luk mahkeme masrafını karşılamaları karşılığında üç kişi de serbest bırakıldı.

Türkiye’ye dönmek için Üsküp’e geçen grup havalimanında da bir süre alıkonuldu. Uzun süre bekletilen üç kişinin son anda uçağa binmesine izin verildi. Türkiye’ye dönen Ağacık ve iki arkadaşı, “Biz yazacağımız kitapta, onların ülkesini tanıtacaktık. Bindikleri dalı kesiyorlar. Sürekli bize ‘Suçlarınızı kabul edin, etmezseniz bir sene yatırırız’ dediler. ‘18 yaşından küçük çocukların resmini çekmenin yasak olduğunu bilmiyor muydunuz’ diye sordular. Diyelim ki, bir hatadır. Hatadan yola çıkarak ceza verilemez” yorumunu yaptı.