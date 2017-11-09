Atatürk heykelini kıran şüpheli şizofreni hastası çıktı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE\'de bir okulun bahçesine girerek Atatürk heykelini kırarak yerinden söken M.T., hakkında, \"Atatürk\'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma\" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede M.T.\'nin suç tarihinde şizofreni hastası olduğu, olay tarihinde davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azaldığı belirtilerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istendi. M.T.\'nin yüksek güvenlikli bir hastanede koruma ve tedavi altına alınması istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, M.T.\'nin 10 Ağustos 2017 tarihinde Ümraniye Dudullu\'da bir okulun bahçesine girdiği burada bulunan Atatürk heykelini kırarak yerinden söktüğü ve bahçeye fırlattığı belirtiliyor. İddianamede şüphelinin suçu kabul ettiği belirtiliyor. Şüpheli hakkında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından rapor düzenlendiği belirtilen iddianamede, şüphelinin olay tarihinde şizofreni hastalığının alevli döneminde olduğuna ilişkin tespitin yapıldığı kaydedildi. İddianamede, rapora atıfla, şüphelinin olay tarihinde davranışlarının yönlendirme yeteneğini tamamen kaybettiği belirtildi.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi\'ne gönderilen iddianamede, şüphelinin, \"Atatürk\'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma\" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamasının yapılması talep edildi ancak, şüphelinin olay tarihinde davranışlarını yönlendirme yeteneğini kaybetmesi nedeniyle cezalandırılmasına yer olmadığına karar verilmesi istendi. İddianamede, şüphelinin mahkeme tarafından yüksek güvenlikli bir hastanede koruma ve tedavi altına alınması da talep edildi.

İddianamenin gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.