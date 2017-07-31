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Atatürk heykeline "Dinimizde putperestlik yoktur" diye saldıran kişi tutuklandı

Ailesi, Malbora'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürmüştü

31 Temmuz 2017 15:41

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, dün öğle saatlerinde Atatürk büstüne "Dinimizde putperetlik yoktur" diyerek elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Malbora'nın tutuklanma gerekçesi olarak 5816 sayılı 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' olduğu söylenildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da karşısında bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çıkıp "Dinimizde putperestlik yoktur" diye elindeki tahrayla zarar vermek isterken seyyar satıcıMehmet Malbora polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyette götürülen evli 2 çocuk babası Malbora ifadesinde   pişman olmadığını ve Atatürk büstüne saldırının rüyada kendisine tebliğ edildiğini iddia etmişti.

Gözaltına alınan Malbora'nın ailesi, zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürmüştü.

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