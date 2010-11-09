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Kültür-Sanat

Atatürk heykeli önüne darağacı kurdular

'Gesi Bağları' filminin en önemli sahnesinde Atatürk heykeli önüne darağacı kuruldu.

09 Kasım 2010 02:00

T24 - Kayseri'de çekimlerine başlanan 'Gesi Bağları' filminin en önemli sahnesinde filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu 'Ekberoğlu' karekterini canlandıran Metin Yücel, 'Bedo' karekterindeki Şekip Taşpınar'ı kent merkezinde darağacına astı. 


Melikgazi İlçesi'nde Gesi Mahallesi'nin türkülere konu olan 'Gesi Bağları' isimli sinema filminin çekimleri için Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk heykelinin bulunduğu yerde darağacı hazırlandı.

Oyuncu Şekip Taşpınar, üzerine yerleştirilen kalın iplerle vinç yardımıyla dar ağacına asıldı.

Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen düşmanlara karşı Kayseri'deki bir grup vatanseverin mücadelesini anlatıldığı filmin en önemli sahnesi olan düşmanla işbirliği yapan 1 hainin dar ağacına asılma sahnesi çekildi.

Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği sahnede 'Ekberoğlu' karekterini canlandıran filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu Metin Yücel, 'Bedo' karekterini canlandıran Şekip Taşpınar'ı, Atatürk heykelinin önüne kurulan darağacına asarken, yönetmen Yusuf Emre Şimşek ile senarist Şafak Güçlü, 3.5 saat süren çekimlerde sahneleri sık sık tekrarlattı.

Filmin çekimlerinin Kayseri kent merkezi ve ilçelerinde yapılacağı, 15 Aralık'ta tamamlanacağı belirtildi.

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