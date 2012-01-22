Atatürk hayranı aday rakiplerine fark attı

T24

Yaklaşık 600 bin seçmenin oy kullandığı oylamada, rakibi Mitt Romney'i açık ara farkla geride bırakan Newt Gingrich, oyların yüzde 40'ını topladı. Romney'nin oy oranı ise yüzde 28'de kaldı.Seçimde, eski senatör Santorum yüzde 17, Temsilciler Meclisi Teksas üyesi Ron Paul ise yüzde 13 oranında oy aldı.Temsilciler Meclisi eski Başkanı Gingrich, yaptığı zafer konuşmasında Romney'i hedef alarak, "Adaylardan birinin sahip olduğu kadar paramız yok. Burada, Güney Carolina'da, doğru fikirlerle güçlenen kişilerin büyük paraları alt ettiğini kanıtladık" dedi.Bu galibiyet, Gingrich'in, uzun süredir yarışı önde götüren Mitt Romney karşısında şansını artırmasını sağladı. Gingrich'in zaferi ayrıca, Mormon tarikatına mensup çok zengin bir işadamı olan Romney'nin, Cumhuriyetçi seçmenleri "gerçek bir muhafazakar" olduğuna ikna etmeyi başaramadığı şeklinde yorumlandı.Newt Gingrich, geçmişte verdiği demeçlerinde Atatürk hayranı olduğunu, onu kendisine örnek aldığını ifade etmişti.ABD'de başkanlık seçimi 6 Kasım 2012'de yapılacak. Cumhuriyetçi aday adaylarından kazanan isim, seçimde şimdiki Başkan Barack Obama ile yarışacak.